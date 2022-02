HAOS UOČI POČETKA SJEDNICE NSRS: POGLEDAJTE KAKO JE OBEZBJEĐENJE ŽELJKE CVIJANOVIĆ NAPALO NEBOJŠU VUKANOVIĆA

Gospođo Cvijanović, kako komentarišete to što su vas izviždali borci VRS… – pitao je Vukanović, nakon čega je jedan od ljudi iz obezbjeđenja Cvijanović rukom krenuo da uzme Vukanovićev telefon.

Nemojte mi dirati telefon! Otkud tebi pravo da Vi meni dirate telefon! Hoćete li mi to opaliti šamar! Ja sam ovdje poslanik imam pravo da snimam! Jesi li to meni pošao opaliti šamar? Je li? Sjajno – govorio je Vukanović. prneosi “Hayat“.

