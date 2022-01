Šarović: Pod sankcijama smo, uz to, moguće su i nove

izjavio je predsjednik SDS-a Mirko Šarović, navodeći da slijedi drastično poskupljenje struje.

U idućoj godini cijena električne energije će se drastično povećati, a 2024-te godine još više, jer je Republika Srpska prošle godine donijela zakon koji propisuje da će u 2022. godini javni snadbjevač, a to je Elektroprivreda RS biti u obavezi da 50% potrošnje električne energije plasira po regulisanim cijenama, kao što je to sada ali da 50% mora da ide po tržišnim cijenama“ – pojasnio je Šarović.

On je kazao da je BiH, a time i Republike Srpska, pod sankcijama je Energetske zajednice već godinu dana.

“Pod sankcijama smo, uz to, moguće su i nove sankcije. Moguće je i da nam se ograniči izvoz električne energije.”

Šarović naglašava da u ovoj godini imamo povećanje cijene elekrtične energije i za privredu i za potrošače,pišu Vijesti

“Znači 50% u idućoj godini će uticati tržišna cijena, u 2024. godini 75%, što će dramatično da osjete posebno domaćinstva. 2025. godine će cijena 100% biti samo tržišna, i to građanima treba da kažemo. Treba da znaju. Ove godine će se to prikrivati, zato što je izborna godina. Zašto se donio takav zakon, zašto će to sve da plate građani? To je već neko drugo pitanje”, zaključio je Šarović.

