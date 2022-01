Murray o Đokoviću: Neću da šutiram Novaka dok leži na zemlji

Đoković je trenutno pred sudom u Australiji zbog dokumenata i vize u borbi sa tamošnjim političarima koji žele da ga deportuju.

Australski ministar za imigraciju Alex Hawke je odlučio ukinuti vizu Đokoviću, pa je teniser opet morao “ganjati” pravdu na sudu.

“Situacija nije dobra i neću da sjedim ovdje i da šutiram Novaka dok leži na zemlji”, rekao je Andy Murray, piše nova.rs.

Podsjetio je da ovako nešto nikome ne ide u prilog i zapitao se – šta sada slijedi?

“Ne znam kakve sad procedure idu. Ne znam kojim putem sad Novak mora da ide, da li može da se žali, koliko će to trajati, hoće li i dalje biti van treninga dok čitav proces traje ili će se moći takmičiti? Nemam pojma šta slijedi. Sve što želim je da se sve to što prije riješi. Mislim da bi za sve to bilo najbolje. Čini mi se da se sve ovo previše oteglo, i da, to nije dobro za tenis, ni za Australian Open, ni po Novaka. Da, očito mnogo ljudi kritikuje vladu Australije također. Nije ovo dobro”, poručio je Murray. prneosi “N1“.

