Hana Hadžiavdagić pomagala sobaricama u luksuznom hotelu: Ostale su u šoku

Naime, kako je objasnila na svom Instagram storyju mlade sobarice su se jako unervozile kad je Hana trebala ući u lift u kojem su i one bile s puno stvari poput usisivača, kolica i vreća s prljavim ručnicima.

“One se unezgodile jer ja kao želim da uđem pa žureći iskrcavaju to sve. Ja im kažem da uspore i još im pomognem do sredine hodnika. One u šoku. Pravim se da ne znam zašto su u šoku, a u stvari znam da je to samo još jedan dokaz da su ljudi smeće i da se prema “manjima” od sebe baš tako i ponašaju – kao smeće. Pa onda kad ti “manji” sretnu nekog normalnog ostanu šokirani. Jadnog li nam društva u kojem živimo. Danas jesi, sutra nisi. Danas te ima, sutra te nema. Zapamti”, poručila je Hana.

Potom je objavila i fotografiju pospremljenog kreveta u hotelskoj sobi.

