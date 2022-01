ČEKAM DA ODEMO ZAJEDNO KUĆI AKO JE ŽIV! Otac nestalog Splićanina ne gubi nadu: Nisu mi rekli zašto im TREBA MOJ DNK!

Ja imam porodicu u Splitu, sve čitaju, puno prijatelja. Nažalost, bilo je dezinformacija, ne znam zašto su objavljene. Nebitne su, ali mogu da smetaju. I policiji i nama koji smo vezani za Mateja, pa i vama novinarima. Pa evo, povremeno ću da se uključim i dam to, to mi smeta.Jedina osoba koja je važna je Matej. Ja radim što bi radio svaki otac. Nepotrebno je da se eksponiram, ali u nekim situacijama moram da reagujem. Ono što policija kaže je istina, ostalo su manipulacije, nastavio je.

Osvrnuo se i na taksistu kojem je Matej pokušao da uđe u automobil.

– Ja mogu da kažem ono što sam video, izjavu taksiste koji je predmet istrage ne mogu da citiram i ne znam je. Mislim da je sama komunikacija s taksistom bila nakon što sam bio sa ljudima s kojima sam razgovarao. Šta je rekao, ne znam.Ali video sam šta je Matej pokazao, da želi da uđe na zadnja pa prednja vrata. Onda se sagnuo i pitao da li je slobodno, tako su mi rekli. Šta je dalje bilo, ne znam, kaže otac,prenosi Srbijadanas

– Ono kako ja gledam, Matej je izašao u kratkim rukavima, trčao je, sigurno je uzeo taksi da ga negdje prebaci. Nije pokušavao da uđe u taksi bezveze. Smatram da je želeo da se vrati natrag. Da li je želeo da ode u apartman ili negde, ne znam. Da je ušao u taksi, sigurno bi rekao adresu. Nažalost, taksi je bio pun. Šta se dalje dogodilo, ne znam. To mi je mučno. Dani prolaze, čekamo. Strepim. To je to, tvrdi otac.Nisam dobio informaciju da se on kružno kretao. Ja sam dobio informaciju da je on otišao od točke A do B pravolinijski, a ne s nekim vraćanjima. Najgore je čekanje. Pitam se gde je. To čekanje odgovora je bolno. Verujte, svaki roditelj bi se tako ponašao. Najbitnije u ovom trenutku je da se pojavi i da odemo zajedno kući ako je živ””, kaže Nenad Periš.

Facebook komentari