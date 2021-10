SLUTI DA SE TATI BLIŽI KRAJ: Gorica Dodik nadmašila sebe, traži da se uvedu sankcije…

Nakon što je izvrijeđala sve one koji su imali supritni stav od njezinog oca Milorada Dodika, poručivši kako on ponosno predstavlja Srbe i Republiku Srpsku gdje god da ode, te kako on zna kome pripada i od koga je izabran, za razliku od onih koji imaju problema sa poremećajem identiteta, Gorica Dodik otišla je i korak dalje.

Tako kćerka Milorada Dodika na društvenim mrežama ima novi zanimljiv prijedlog.

Naime, Gorica Dodik traži da Sjedinjene Američke Države uvedu sankcije svom ambasadoru.

“Amerika treba da uvede sankcije zbog korupcije svom ambasadoru u BiH i pojedincima zaposlenim u ambasadi. Očistite prvo svoje dvorište, tamo vam je najzagađenije, poručila je Dodikova kćerka,piše Pressmedia

