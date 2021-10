Heroji u bijelom u COVID odjelu Opće bolnice u Sarajevu: Malo je vremena za odmor, uvijek vidite strah u očima ljudi

Pažljivo spremanje i oblačenje zaštitne opreme. Rukavice, jedne pa druge, maske, zaštita za lice… Svakom dijelu se posvećuje posebna pažnja jer ono znači život pri ulasku na odjel gdje se liječe osobe pozitivne na novi tip koronavirusa.

Tišina je u dijelu gdje se osoblje sarajevske Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” priprema za ulazak na odjel gdje se nalaze COVID pozitivni pacijenti, i to sa teškom kliničkom slikom.

Nakon što otvorimo vrata i uđemo na odjel suočeni smo sa realnošću i svime što ova bolest donosi. Na hodniku i u sobama veliki broj pacijenata i medicinskog osoblja. Svi pružaju neku vrstu pomoći ljudima koji su zaraženi koronavirusom i suočavaju se sa teškim simptomima.

Direktor Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” prof. dr. Ismet Gavrankapetanović istakao je da je bolnica podijeljena na dva dijela, gdje liječe oboljele od COVID-19 i gdje liječe pacijenti sa drugim oboljenjima.

Prema njegovim riječima, broj hospitaliziranih sa COVID-19 se mijenja iz dana u dan. U prosjeku oko 70 pacijenata, pozitivnih na koronavirus, smješteno je na COVID odjelima u Općoj bolnici. Među hospitaliziranim ima i onih koji su u teškom zdravstvenom stanju.

“Četvrti val je uveliko počeo. Oko mjesec dana vidimo svakodnevno povećanje broja zaraženih. Ono što je možda najkarakterističnije, što nas najviše zabrinjava i od čega najviše strahujemo jeste brzi razvoj kliničke slike i pogoršanje stanja. To nismo ranije viđali. Ovakav razvoj kliničke slike, praktično od ulaska u bolnicu do intenzivne njege i respiratora zna biti vrlo kratak i to je ono što nas najviše plaši”, pojasnio je Gavrankapetanović za AA.

Kako je kazao, promjena brzine stanja kod delta varijante koronavirusa je toliko dramatična da i oni, kao ljekari, zastanu pred tim.

“Oko 20 posto hospitaliziranih su vakcinisani pacijenti. Ono što je najveća šansa za vakcinisane, kako mi vidimo iz naše prakse, jeste da će bolest biti zaustavljena prije kritične faze. Naravno, sigurnosti u medicini nikada nema, ali mi preporučujemo vakcinu jer je to put kako su se i ranije zaustavljale bolesti. Mislim da je to jedan od najboljih načina da se zaustavi ova pandemija”, poručio je Gavrankapetanović.

Navodi da među hospitaliziranim ima i onih koji nisu u potpunosti vakcinisani.

“Ali, je najmanje pacijenata koji su primili dvije doze vakcine i uglavnom su njihove slike manje kritične od onih koji nisu vakcinisani. Među hospitaliziranim je i veliki broj mladih ljudi. To su uglavnom godišta koja smo ranije manje viđali, a to su ’90-ta godišta, 2000, zatim 1986. Imamo veliki broj mladih ljudi i jako puno starijih ljudi, onih od 94, 95 i 96 godina”, istakao je Gavrankapetanović.

Smatra da su dva razloga za veliki broj mladih ljudi pozitivnih na koronavirus.

“To je uglavnom populacija koja nije vakcinisana, a drugi razlog su velika okupljanja. Znam da su svi ljudi umorni od mjera i svega, ali moramo se još malo strpiti. Posebno bih apelovao da se izbjegavaju velika okupljanja u zatvorenim prostorima. Ljudima je više preko glave svega ovoga, ali moramo još malo izdržati kako bismo pomogli zdravstvenom sistemu da izdrži ove napore i ljudima koji su ovdje svaki dan, a s druge strane da se konačno riješimo ove pandemije”, naglasio je Gavrankapetanović.

Kako je kazao, oni su mala gradska bolnica koja daje sve od sebe kako bi građanima pružila adekvatnu zdravstvenu zaštitu.

– Uvijek vidite strah u očima ljudi –

Glavna sestra COVID intenzivne-respiratorne jedinice Amira Hasanović od početka pandemije radi sa COVID pozitivnim pacijentima.

“Radimo od prvog vala. Ovo nam nije ništa novo s tim da svaki put imamo sve teže slučajeve. Teško je jer imamo jako malo osoblja. Koliko god da nas ima uvijek nas je malo. Malo je vremena za odmor, a sve nas ovo i psihički pogađa. Vidite i mlađe ljude, nisu to samo stari ljudi i ljudi s komorbiditetima. Straha više nema, ali nikome nije jednostavno da to gleda. Uvijek vidite strah u očima ljudi”, pojasnila je Hasanović.

Pulmolog Tijana Muhić-Skalonja od oktobra prošle godine radi s COVID pacijentima.

“Rad na ovom odjeljenju je izuzetno zahtjevan, kako fizički tako i psihički. U situacijama kada imate povećanu smrtnost od određenog oboljenja imate i pad u psihološkom smislu i ljekara i medicinskog osoblja. Trudimo se da ne posustajemo”, kazala je Muhić-Skalonja za AA.

Prema njenim riječima, trude se da jedni drugima budu podrška u trenucima kada dođe do nekog zasičenja.

“Psihološka podrška i manjak straha kod pacijenata sigurno da ima svoju ulogu u toku bolesti”, istakla je Muhić-Skalonja.

Dotakla se i vakcinacije protiv koronavirusa naglasivši da je ona jako bitna.

– Na COVID odjelu proveo 26 dana –

Slobodan Vujović (76) je u bolnici već 26 dana.

“Trebao sam podršku kisika. Vakcinisan sam, nisam izlazio iz kuće i ne znam kako sam se zarazio. Osoblje ovdje je fanstastično. Svi rade i znaju šta rade. Ne znam odakle im snaga, samo rade”, ispričao je Vujović.

Na COVID odjelu Opće bolnice razgovarali smo i sa Mehom Čomorom (63). Za osoblje koje se brine o njima ima samo riječi hvale.

“Gledaju nas kao da smo im roditelji. One nam daju život, hrabre nas i dižu na noge kao malu djecu”, rekao je Čomor, koji je u bolnici 11 dana te dodao:

“Došao sam da nisam mogao ni kap vode popiti. Ali, sada sam na nogama. Jesam još uvijek na kisiku, ali i to će proći ako Bog da. Nisam vakcinisan, ali ću otići da to uradim čim izađem. Inače sam građevinac, jak kao zemlja, ali sada sam smršao. Sada mi je najbitnije da se vratim u prvobitno stanje.”

Od početka pandemije u Kantonu Sarajevo evidentirano je ukupno skoro 60.000 osoba zaraženih koronavirusom, a izliječeno je više od 55.000.

