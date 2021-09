Gavrankapetanović: Veoma opasna stvar u vezi sa 4. valom Covida

Gavrankapetanović je kazao kako ovaj val Covida ne karakterišu tako veliki brojevi zaraženih kao ranije, ali je jedna stvar mnogo opasnija, kako je rekao.

“Ovdje su sada pacijenti koji vrlo brzo dolaze u stanje potrebe za intenzivnu njegu. Prije je broj pacijenata koji su za intenzivnu iznosio između 5 i 7 posto, a sad je taj broj iznad 30 posto. Vrlo je opasan ovaj val sada“, istakao je Gavrankapetanović za N1.

Dodao je i kako ljekare u toj zdravstvenoj ustanovi najviše brine to što su imali slučajeva kada su ljudi došli iz svojih domova i odmah bili smješteni u intenzivnu njegu.

Što se tiče trenutne situacije u bolnici na čijem čelu je Gavrankapetanović, na intenzivnoj njezi je smješteno 17 pacijenata, od toga je pet intubiranih potpuno, bez svijesti, na respiratorima su dodatna tri pacijenta, a ostali su na tzv. “high flow” protoicima kiseonika, u kritičnom su stanju i na jedan korak do respiratora, kako je kazao Gavrankapetanović.

Dodao je i da su u toku razgovori u vezi sa, kako je naveo, pravljenjem ravnomjernog balansa prijema pacijenata između KCUS-a i Opće bolnice, kao i da su postignuti određeni pomaci.

“Određeni su koordinatori ispred obje ustanove koji trebaju da to usaglašavaju“, kazao je.

Dr. Gavrankapetanović je istakao i da KCUS ima i dalje puno više anesteziologa, komentarišući one anesteziologe koji su otišli s KCUS-a.

“Nama su ovi ljudi neophodni, spreman bih bio još 10 odmah primiti, toliko su oni nama bitni. Ali je bitno znati da to nisu Covid anstesteziolozi jer je Covid mnogo kompleksniji. Pacijente treba zbrinuti u početku same bolesti. Kada dođu na odjeljenje intenzivne njege tada je već ozbiljna situacija. Cijeli svijet je zanijemio pred smrtnošću od Covida“, komentarisao je Gavrankapetanović.

Zašto je BiH prva po smrtnosti od Covida u Evropi

Iznio je i svoje mišljenje u vezi sa tim zašto je Bosna i Hercegovina prva u Evropi po broju smrtnosti od Covida.

“Mislim da postoje tri ključna razloga koji su doveli do ovakve situacije. Zdravstveni sistem mora da bude potpuno oslobođen bilo kakvog političkog uticaja, da bude posvećen samo stručnjacima. Drugi razlog je taj da treba da jačamo intenzivne njege, odnosno tehnička osposobljenost bolnica. Čuvanje kadra takođe je bitno. Treći dio je vakcinacija koja je zakasnila s jedne strane, a s druge strane imate veliki broj ljudi koji se ne odaziva tome. Odgovornost je to cijelog društva i onih koji odlučuju su najodgovorniji i trebaju pomoći da ovo prevaziđemo“, istakao je dr. Gavrankapetanović.

Zašto se vakcinisati? Suština je smanjiti smrtnost!

Govorio je i o razlozi zašto se treba vakcinisati protiv Covida.

“Prva dva pacijenta koje očekujemo da skinemo s respiratora su ljudi koji su vakcinisani. Kliničke slike koje vidimo su lakše kod pacijenata koji su vakcinisani. Kod starije populacije, kad se vakcinišu, imunitet je slab, a o mlađim ne bih ni govorio. Vakcinacija je jako značajno, sprečavamo širenje i razvijanje teže kliničke slike“, naglasio je.

“Ne može vas niko zaštititi, ali vakcina pomaže. Vidimo to u praksi kako su vakcinisani, ako su oboljeli, njihove su slike lagane i ako dođu do teške faze, to je najmanji broj, oni su izvlače. To je suština, da smanjite smrtnost“, dodao je,piše N1.

Kazao je i da Opća bolnica ima 19 respiratora, kao i jedan transportni.

Govoreći o broju vakcinisanih zdravstvenih radnika u Općoj bolnici, rekao je da je od 900 zaposlenih, njih oko 170 nije, ali i da stalno vode razgovore s osobljem o značaju vakcinacije.

