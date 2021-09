Naučnica koja je razvila oxfordsku vakcinu: ‘Gotovo je s opasnim mutacijama’

Covid vjerojatno više neće mutirati u puno smrtonosnije varijante jer naprosto više ‘nema kamo otići’, kaže ugledna naučnica koja je sudjelovala u kreiranju oxforsku vakcinu koje proizvodi AstraZeneca, piše Telegraph.

Sarah Gilbert rekla je da virus s vremenom postaje sve manje virulentan kako se širi populacijom koja je sve više imuna, prenosi Jutarnji list.

Iako očekuje još neki genetski pomak, rekla je da će Sars-CoV-2 na kraju postati poput ostalih sezonskih koronavirusa koji uzrokuju prehladu i respiratorne infekcije.

Govoreći u srijedu na webinaru Kraljevskog medicinskog društva o varijantama virusa, Gilbert je rekla: “Virus ne može potpuno mutirati jer njegov šiljasti protein mora stupiti u interakciju s ACE2 receptorom na površini ljudske stanice kako bi ušao u tu stanicu. Kad bi promijenio svoj protein šiljka toliko da ne može stupiti u interakciju s tim receptorom, onda ne bi mogao ući u stanicu. Dakle, nema mnogo mjesta na koja bi virus mogao otići da izbjegne imunitet, a da i dalje bude zaista zarazan virus.”.

“Obično vidimo da virusi postaju manje virulentni kad lakše cirkuliraju i nema razloga misliti da ćemo imati virulentniju verziju Sars-CoV-2”, pojašnjava Gilbert.

“Vidimo spor genetski pomak virusa, a u populaciji će se postupno razvijati imunitet, kao i na sve ostale sezonske koronaviruse. Ima ih četiri i kruže već desetljećima, a mi ih nismo ni svjesni. Dakle, već živimo s četiri različita ljudska koronavirusa o kojima zapravo i ne razmišljamo previše i na kraju će Sars-CoV-2 postati jedan od njih. Pitanje je koliko će vremena trebati da se to ostvari i koje ćemo mjere u međuvremenu morati poduzeti kako bismo to uspjeli napraviti. Do sada je sve dosadašnje varijante virusa, koje su izgledale kao da su virulentnije i da izbjegavaju imunitet, nadvladala delta varijanta koja je zaraznija”, kaže znanstvenica.

Brojne varijante virusa

Stručnjaci su i dalje zabrinuti zbog beta i lambda varijanti, ali niti jedna od njih nije se uspjela dovoljno snažno proširiti u Britaniji.

Profesorica Sharon Peacock, direktorica britanskog “genomičkog konzorcija” koji za Vladu prati varijante virusa, također je rekla: “To znači ‘promatrati i čekati’, no delta je na vrhu popisa i druge varijante u ovom trenutku nisu posebno zabrinjavajuće. Od pojave delte, bilo je prilično tiho i bilo bi lijepo pomisliti da neće biti novih zabrinjavajućih varijanti. No, ako moram dati prognozu, mislim da će se s vremenom pojaviti nove varijante i mislim da nas čeka još dugo putovanje s ovim virusom.”

Profesorica Peacock je rekla da je važno pratiti ljude koji su se razboljeli nakon putovanja kako bi se provjerilo ne unose li se time nove varijante u zemlju. Međutim, dodaje da je cijepljenje što većeg broja ljudi širom svijeta najbolji način da se spriječi pojava zabrinjavajućih novih mutacija.

“Ako ne cijepimo ljude i dođe do nekontroliranog prijenosa i infekcije, onda je takva situacija za virus pravi poligon za treniranje. To je nešto o čemu bismo trebali brinuti”, dodala je.

“Ako nemamo mnogo infekcija, onda virus nema velike šanse za mutaciju. Dakle, cijepljenje nije samo moralno ispravna odluka, već i strateški ispravna stvar ako se želimo zaštititi. Sekvencioniranje putnika koji dolaze u zemlju je ključno jer će se kod njih pojavljivati ​​nove varijante”, govori.

Porijeklo virusa

Profesorica Peacock kaže da zasad nema dokaza da je virus “konstruiran” ili da je pobjegao iz laboratorija.

“Postoje razlozi da mislimo da je virus došao od životinjskog domaćina. Nisam vidjela nikakve definitivne dokaze da je riječ o konstruiranom virusu ili da je pobjegao. Ali jedna stvar koju me ovaj virus naučio je da budem skromna kad griješim, a pogriješila sam više puta i morala sam se priviknuti na promjenu mišljenja. Dakle, ako se pojave dodatni dokazi koji pokazuju da je virus konstruiran, bila bih spremna to uzeti u obzir. No u ovom trenutku, moje je mišljenje da je virus je na čovjeka prešao sa životinje”, zaključuje,prenosi Depo

