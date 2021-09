Izetbegović: Ako Memić zna ko mu je ubio sina neka to kaže Tužilaštvu

I on je to poslije više puta ponovio u javnosti. Dakle, ne znam ja tu stvar, gospodin Memić tvrdi da on zna i ne bih htio sada da prozivam čovjeka, ali ako zaista bilo šta zna, a rekao je to javno, neka kaže to Tužilaštvu. SDA je stala uz porodicu Memić i to je sve od politiziranja kada smo mi u pitanju. U toj smo mjeri politizirani, međutim, ta porodica navodi da SDA stoji iza toga, da se nešto krije, čak se i moje ime spominje što smatram da nije fer i uredu. Mi smo čak i pozvali našim zadnjim saopćenjem pozvali porodicu da ne dopusti da bude uvučena u politiku, političke obračune, manipulacije i nasumnična optuživanja”, kazao je Izetbegović za N1

