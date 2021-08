Nikšić-Nelson: Vještačke afere zamaglile stvarne životne probleme građana

Tema sastanka bila je aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini.

Fokus razgovora, između ostalog, bio je na izmjenama Izbornog zakona BiH vezanih za izbor članova

Predsjedništva BiH i uvođenju mehanizama koji će zaštititi integritet izbornog procesa i spriječiti masovne

zloupotrebe. Razgovarano je i o izmjenama Krivičnog zakona BiH od strane prošlog Visokog predstavnika

Valentina Inzka i borbi protiv korupcije i kriminala.

Predsjednik Nikšić je ambasadoru Nelsonu potvrdio stavove SDP BiH u kojima se oštro protivimo asimetričnom

izboru članova Predsjedništva BiH.

“Kad je u pitanju izbor članova Predsjedništva SDP je spreman biti dio rješenja bez obzira radi li se o direktnom

ili indirektnom izboru uz uslov da se radi o prijedlozima za način izbora svih članova Predsjedništva. Nikada

nećemo pristati na asimetrična rješenja, jer će to faktički značiti da Bosna i Hercegovina nije jedinstvena država

već državna zajednica”, naveo je Nikšić.

Predsjednik Nikšić se zahvalio ambasadoru što je u fokus intereesa stavio zaštitu integriteta izbornog procesa,

što je ključni interes SDP-a.

Ambasadora Nelsona je interesirao stav SDP-a o aktuelnoj situaciji uzrokovanom izmjenama Krivičnog zakona

BiH, vezanih za zabranu negiranja genocida.

„Zvaničnici iz RS-a imaju istorijsku šansu da prihvate istinu koja je i presudom zvanično potvrđena. To su fakti.

Svako ko je činio zločine u ratu mora za to odgovarati. Očekujem skoru normalizaciju odnosa u državnim

institucijama. Nema druge nego da se zakona svi pridržavaju i da bespotrebne rasprave o njemu konačno

prestanu. U potpunosti su u drugi plan prebačeni stvarni problemi građana, što odgovara samo vladajućim

strukturama, ali građanima sigurno ne“, kazao je Nikšić i dodao kako SDP nastavlja sa predlaganjem rješenja tih

problema.

“Nedavno smo imali Strateško planiranje na kome su doneseni zaključci da se kreće u iznalaženje zakonskih

rješenja za povećanje minimalne plaće u FBiH, bolji položaj radnika, bolje zdravstvo i socijalu, kao i povećanje

penzija. Rješenjem tih problema bi značajno smanjili i masovan odlazak građana iz Bosne i Hercegovine“,

smatra Nikšić.

Na sastanku je bilo riječi i oko borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, a predsjednik SDP BiH je

ambasadoru Nelsonu ponovio stav kako je ovo jedan od glavnih prioriteta u radu SDP-a.

“Svjedoci ste da su se već neki proces počeli odvijati u Kantonu Sarajevo po ovom pitanju, a naš cilj je da se to

isto dešava i na ostalim nivoima vlasti. Nepojmljivo je da i dan danas na nivou FBiH nisu formirani specijalni

odjeli za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. To je bio glavni cilj Vlade FBiH predvođene SDP-om,

ali iako smo uspjeli izglasati setove zakona koji se bave ovom tematikom, oni se skoro sedam godina ne

provode i 'kisele' se u ladici Vlade“, zaključio je Nikšić.

