Milivoj Mladina: U bajkerskom svijetu ljudi se vole bez interesa

Mladina, tradicionalno, svaki put dolazi na banjalučki “Moto-fest”, a za organizatore iz Moto-kluba “Stršljen” ističe da ih voli kao braću.

Milivoj je i poznati splitski ugostitelj, a ljubav prema motociklizmu spoznao je u 60. godini, što je, ocjenjuje, bio odličan potez.

“U 60. godini više nisam imao snage, puno lokala, puno problema. Žena mi je rekla: ‘Daj, spasi se.’ Na šta sam ja odgovorio ‘Di ću?’ Onda me je moj sin uveo u bajkere. Govori mi: ‘Zašto ti ne bi išao u bajkere’? A ja sam, inače, uvijek bio sponzor ‘Fjake’. Ja sam mu rekao: ‘Šta ja znam, sine, ja nisam nikad vozija, ja sam ugostitelj, koji se dva puta dnevno brije i tušira.’ Imidž mojih lokala je bio takav da sam ja uvik bija obučen kao gospodin”, prisjeća se Mladina.

Kada je odlučio postati bajker, ljudi su, priznaje, mislili da je poludio. Dolazili su do personala njegovog lokala te njegovoj supruzi pa im govorili: “Dajte, pomozite čovjeku.”

“Tada bi ih moja žena gledala i odgovorila im: ‘Pa nije njemu ništa.’ Ona je, nažalost, prošle godine preminula”, istakao je Mladina, koji se potom našalio te dodao da je on “poludio, ali na vrijeme”, odnosno, postao je, kako kaže, najsrećniji čovjek.

Sin ga je, dakle, uspio nagovoriti. Doveo ga je u “Fjaku”. Svidjelo se Milivoju druženje te kako se ljudi, ističe, vole bez interesa.

“Mi se grlimo, ljubimo, volimo. To mi se svidjelo. Kao i humanitarni rad koji bajkeri rade. Ja sam kupio motor, vozio noću po Splitu, kada niko ne vidi, jer nisam znao dobro ni sjedit. I uspijem vam ja super odvoziti motor. Prvi parti je bio u Livnu, a kasnije sam vozio do partija po Hrvatskoj. Zatim sam otišao u Austriju. Onda sam pao i ključna kost mi je pukla”, prisjeća se Mladina.

Međutim, nakon te nezgode nije odustao. Štaviše…

“Dogovorio sam voziti Rutu 66 u Americi. Moj sin i ja. Nakon tri tjedna, koliko sam nosio kajiše jer mi je pukla ključna kost, mi smo išli voziti Rutu 66, misec dana. To mi je bio najljepši doživljaj. Bajker u Americi, to vam je pojam”, naglašava Mladina, s kojim su iz Splita u Banjaluku stigli i prijatelji iz splitskog Moto-kluba “Svarog” – Munja, Dija i Jele.

Po povratku iz Amerike, kako dodaje Mladina, on i njegov prijatelj Munja vozili su svugdje, a na red je došla i Banjaluka, 2017. godine. Od tada ne propušta nijedan banjalučki “Moto-fest”.

“Kada smo došli u Banjaluku prvi put, moja Dija, Munja i ja, ja sam vidio Sinu (Siniša Praštalo, MK ‘Stršljen’) i rekao: ‘Ja sam vam Mile Peka iz Splita, iz Hrvatske. Ako boga znate, ja bih se ponovo vratija.’ Mene Sina tada poljubi u obraz i kaže mi: ‘Ti si sva vrata otvorio u Banjaluci'”, prisjeća se Mladina,pišu Nezavisne

Od tada, kada god ovaj Splićanin dolazi u Banjaluku, osjeća se kao da posjećuje svoju porodicu.

“Banjaluka mi je nešto posebno. Kad god idem u Banjaluku, srce mi lupa. ‘Moto-fest’ je jako značajan. Ja kad dođem ovdi, ja kažem ‘Ne treba meni ni hotel, ja imam sve. Samo me zagrlite’. Taj zagrljaj bajkerski je nešto posebno. To je zagrljaj bez interesa. Sina i ja nismo se znali. Nisam znao koji je to gospodin”, ističe Mladina.

U bajkerskom svijetu, ističe, ne postoje razlike, bilo da neko ima milione ili 100 maraka u džepu. Svi se isto poštuju, ne gledaju ni nacionalnost niti vjeru.

“To je čista ljudska ljubav i svi bi stvarno trebali naučiti da je to najbitnije”, rekao je Mladina.

Na motoru je, uz Ameriku, kojom je krstario mjesec dana, na dva točka proputovao i mnoge zemlje našeg kontinenta.

“U Bosni nema mista gdje nisam bija. Srbiju sam skoro cijelu odvozija, potom Crnu Goru, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Austriju…”, kaže Mladina.

Motor mu je, kaže, donio slobodu i druženje sa ljudima.

“Motor i cesta su moja ljubav, i tako svih nas bajkera. Donio mi je motor i opuštanje, da sam se rasteretio svih problema, kao i nešto što ranije nisam osjetio – ljudsku ljubav bez interesa. To je nešta šta je, po meni vridnije nego bilo šta drugo. Možeš imati milione, ali ako si nesretan u svome điru, to ti ništa ne vrijedi. A možeš imati i 100 maraka i biti sritan među nama. Ja, kad sjednem na motor, ja sam slobodnjak, to je nešto posebno”, ističe Mladina, koji vozi Harley Davidson.

Susretao se, dodaje, često i sa predrasudama. One dolaze od ljudi koji ne poznaju bajkerski svijet.

“Među nama bajkerima imate vrhunske doktore, odvjetnike, suce, evo mene, ugostitelja i tako dalje. Bajkeri imaju najbolju dušu. Mi ćemo pomoći svakome. Vidimo li staru ženu da treba preći preko ceste, staćemo, zaustaviti saobraćaj, prevesti je preko ceste”, ističe Mladina, koji dodaje da je Moto-klub “Fjaka”, iz kojeg dolazi, poznat u cijeloj Hrvatskoj, ali i šire.

