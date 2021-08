Nešić: Dodik priznao krah svog legitimiteta

Republika Srpska je iznad svih pojedinačnih političkih interesa i razlika i moj stav i stav DNS-a je da uspostavljanje jedinstva u njenoj odbrani i jačanju predstavlja prioritetni nacionalni interes, rekao je predsjednik DNS-a Nenad Nešić.

On je naveo da sve srpske političke stranke, i one koje su od naroda dobile podršku i one koje je SNSD napravio od papaka, dogovorile su se o vrlo jednostavnim stvarima.

– Mislimo da u Evropi 21. vijeka jednoj državi nije potreban inostrani upravljač i protiv smo mogućnosti da uprkos demokratskoj volji naroda nameće zakone. Srpskom narodu u BiH je potreban politički bedem, a ne čobanin. Nije narod ovca niti su njegovi politički lideri ovce da im treba čobanin iz SNSD da ga slijede dok luta političkim kršom nesposoban da pronađe put do livade i sigurnosti, istakao je Nešić.

Predsjednik DNS-a je ocijenio da Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH, svojom izjavom o sastanku sa Кristijanom Šmitom ozbiljno ugrozio potencijal srpskog jedinstva i priznao krah svog legitimiteta,pišu Vijesti

– Gospodine Dodik, bedem nacionalnog interesa gradimo zajedno, ne da biste se vi iz SNSD sakrili iza njega sa svim svojim greškama, nego da naši politički protivnici znaju da kad Vas pobijedimo nema promjena u čvrstini odbrane prava našeg naroda na Republiku Srpsku. Ako kao izabrani član Predsjedništva niste u stanju da ostanete dosljedni Vašoj odluci da se sa Кristijanom Šmitom ne sastajete ili želite da u nama pronađete alibi da odluku promijenite ili joj ostanete dosljedni, niste uradili ništa do priznanja da legitimiteta više nemate, rekao je Nešić.

Nešić kaže da iza svega ovoga vidi Dodikovo prihvatanje činjenice da slijedi poraz SNSD-a.

– Ni u jednoj vašoj pobjedi niste propustili da ostale ponizite oduzimanjem jednakog prava na Republiku Srpsku sa SNSD. S tim u vezi podsjećam na jednu mudru izreku: U pobjedi se ne ponesi, u porazu se ne ponizi, poručio je Nešić.

