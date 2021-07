Masovna vakcinacija u Sarajevu: Do podne prvu dozu AstraZenece primilo oko 1.000 građana

Oko 1.000 građana vakcinisano je protiv koronavirusa u subotu od jutarnjih sati u sarajevskoj Zetri, javlja Anadolu Agency (AA).

Od osam jutros je zvanično započeo “Dan otvorenih vrata” na Zetri gdje građani mogu doći bez najave i imaju na raspolaganju 4.000 doza vakcine AstraZeneca. U jutarnjim satima zabilježene su velike gužve, međutim, zbog visokih temperatura, u popodnevnim satima ispred Zetre se može vidjeti mali broj građana.

Mirna Pecikoza, glasnogovornica Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, izjavila je da su danas počeli sa “Danom otvorenih vrata” u KS-u.

“Građani su pozvani na dođu bez najave, sve dobne skupine, da se vakcinišu, a na raspolaganju je vakcina AstraZeneca i to 4.000 doza dnevno. Dani otvorenih vrata će trajati danas, sutra i prekosutra”, kazala je Pecikoza za AA.

Prema njenim riječima, ako se dogodi da budu imali dovoljno doza da produže masovnu vakcinaciju, to će i uraditi.

“Imamo podatak da je do 11 sati vakcinisano oko 800 građana, odnosno do 12 sati oko 1.000, što je odlična brojka s obzirom da Zetra radi od osam sati. Građani su zadovoljni. U prosjeku čekaju od pola sata do 40 minuta”, istakla je Pecikoza.

Za građane, s obzirom na visoke temperature, postavljeni su šatori u kojima mogu čekati, a dijeli se i voda.

“Mi smo zadovoljni dosadašnjim odzivom građana. Sada je manje građana pred Zetrom, vjerovatno zbog vrućine. U poslijepodnevnim satima očekujemo više građana. Za danas imamo predviđenih 4.000 doza. Ne očekujemo da ćemo potrošiti svih 4.000 doza”, pojasnila je Pecikoza.

Kako je kazala, danas su imali i nekih nesuglasica u vezi s revakcinacijom AstraZenecom.

“Po planu vakcinacije, planirana revakcinacija tih građana je krajem augusta i oni će dobiti poziv. Danas je isključivo za prvu dozu AstraZenece”, dodala je Pecikoza za AA.

Facebook komentari