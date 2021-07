Memić otkrio šta ga je najviše zaboljelo u svih 5 godina borbe: Zijad Mutap je rekao “uginuo je Dženan, uginut će i Arijana”

Na Ilidži je sinoć održan skup građana kod mjesta gdje je stradao Dženan Memić. Kod “Ranjenog kamena” prisutnima se obratio njegov otac, Muriz Memić. Memić se u petominutnom obraćanju građanima zahvalio svima koji su stajali uz njega i njegovu porodicu, a posebno Ifetu Feragetu, advokatu porodice, te pojedinim političarima.

Muriz Memić je rekao da su mu za Ferageta govorili da je ‘neki advokat’, a da je sada pokazao da je taj ‘neki advokat’ bacio državu na koljena.

-Hvala vam svima što ste uz nas bili sve ovo vrijeme. Mi koliko smo bili sigurni u ovu borbu, zahvaljujući Ifetu, kada smo spomenik pravili – stavili smo napadnut, nismo stavili saobraćajna nesreća. Teško je sada sve ispričati, šta smo ja i Ifet prošli. Kada sam govorio da Ifet ide šest mjeseci ispred Tužilaštva, smijali su se. Govorili su ‘neki advokat’. Danas je taj ‘neki advokat’ bacio dražavu na koljena. Ja mislim da se Valter vratio, to njima teško pada. Tužilaštvo KS na čelu sa Dalidom Burzić i još devet tužilaca, što je najstrašnije, sve su žene vodile istragu, žene, majke, ovo su pokušale uraditi, naveo je Memić u svom obraćanju.

Najavio je nove proteste, ali i otkrio šta ga je najviše zaboljelo u ovih 5 godina borbe.

-Ono što me zabolilo najviše za ovih pet i pol godina, Zijad Mutap kaže ‘uginuo Dženan, uginut će i Arijana’. On je na slobodi. Zijade, nećeš se tek tako izvući. Ifet me moli da ne uzimam pravdu u svoje ruke. Ako to država ne uradi, ja ću. Te uvrede se ne mogu trpiti. Trebat će nam dosta vremena da pripremimo proteste. Sada ćemo imati konkretne zahtjeve. Obavijestit ćemo vas o danu protesta, tražim podršku kao nikada do sada. Hvala vam za sve do sada”, rekao je Memić.

Podsjetimo, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine izrekao je jučer oslobađajuću presudu Ljubi i Bekriji Seferović u predmetu “Dženan Memić”,piše Oslobodjenje

