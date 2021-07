BiH zahvaljujući dva biciklistička događaja u prilici da zaradi 10 miliona KM

Bosnu i Hercegovinu u avgustu i oktobru očekuju dva biciklistička spektakla koja bi joj mogla donijeti zaradu od 10 miliona konvertibilnih maraka (KM), i oko 9.000 posjetilaca iz 70 zemalja, a u pitanju je kvalifikaciona trka za Svjetsko prvenstvo u amaterskom biciklizmu koja se održava od 13. do 15. avgusta i Svjetsko prvenstvo “UCI World Championship Gran Fondo” koje će biti održano od 5. do 10. oktobra.

Vladimir Kuvalja, direktor Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine i direktor Svjetskog prvenstva u biciklizmu ekipi Anadolu Agency (AA) ispričao je da je BiH 2018. godine dobila organizaciju Svjetskog prvenstva u biciklizmu Gran Fondo. Istakao je da je to amatersko Svjetsko prvenstvo, što je jedan od najvećih, najmasovnijih, biciklističkih događaja u kojem učestvuje više od 3.000 takmičara. Prema njegovim riječima pored amaterskog postoji i profesionalno svjetsko prvenstvo u kojem učestvuje oko 200 takmičara.

“U avgustu nas čeka kvalifikaciona trka za prvenstvo, kojih se organizuje 25 na svijetu i jedina na stazi gdje će se održati i Svjetsko prvensto. To je prilika za takmičare da probaju stazu oni kojima je blizu da dođu tu, a za nas odlična prilika za promociju kako turističkih lokacija tako i same staze. U oktobru nas čeka finalna trka, to je Svjetsko prvenstvo”, rekao je Kuvalja.

Za taj događaj početkom godine su počele kvalifikacione trke, do sada je preko 1.000 prijavljenih, a treba da bude održano još dosta kvalifikacionih trka.

“Ovo je odlična prilika ne samo za razvoj biciklizma kod nas nego i za razvoj turizma jer na svjetsko prvenstvo će doći negdje oko 3.000 takmičara, a i 5.000, 6.000 ljudi u pratnji. U avgustu nam dolazi nešto manji broj takmičara uglavnom iz regiona, domaći takmičari”, rekao je Kuvalja i dodao da su se za kvalifikacionu trku prijavili i takmičari iz Rusije, Finske, pa čak i iz Amerike.

“Otprilike se očekuje zarada Bosne i Hercegovine oko 10 miliona KM tokom boravka svih tih takmičara. Ono što je bitno, zaradiće upravo oni koji su možda najviše stradali u koroni, a to su ugostiteljski objekti, restorani, hoteli, prodavnice i drugi ugostitelji koji pružaju usluge”, kazao je Kuvalja.

Objasnio je da će se trke voziti i kroz grad Istočno Sarajevo i sve njegove opštine, grad Sarajevo, preko Trebevića i na Jahorini, a na taj način su obuhvaćena dva grada i velika regija, turističke lokacije u Bosni i Hercegovini.

“Događaj će biti fokusiran na rutu ali će takmičara i učesnika 9.000 sigurno posjetiti sve turističke lokacije u tom krugu”, rekao je Kuvalja.

Predviđene discipline su hronometar, timski hronometar i dvije drumske trke. Hronometar se vozi na Palama 13. avgusta u kvalifikacionom dijelu, a 6. oktobra na Svjetskom prvenstvu. Hronometar je dug 18 kilometara, dok se ekipni hronometar vozi po šest kilometara svaki od po četiri takmičara u svakoj ekipi.

Kada su u pitanju drumske trke u avgustu se voze kraća od 64 kilometra, a duža 100 kilometara, koje dužine je i kraća trka na samom Svjetskom prvenstvu, gdje je duža ruta duga 138 kilometara. Start drumskih trka je na Lukavici, a ciljevi na Jahorini.

Takmičari mogu da učestvuju u maksimalno tri discipline, a to su individualni i ekipni hronometar i jedna od dvije drumske trke u zavisnosti od toga kojoj kategoriji pripadaju.

Jedan od učesnika kvalifikacione trke biće i Sergej Maksimović (18) iz Kotor Varoši, član banjalučkog kluba BSK, prošlogodišnji prvak Bosne i Hercegovine u juniorskoj i ovogodišnji državni prvak u seniorskoj konkurenciji. Biciklizmom se bavi tri sezone, profesionalno, ali bicikl kaže vozi od kako se rodio.

“Sport kao sport privlači sve ljude ali na biciklu najviše što privlači je sloboda možete da idete kud god hoćete, kad god, kako da trenirate da prilagođavate treninge sebi i vožnje”, istakao je za AA Maksimović.

Na pitanje šta očekuje na kvalifikacionoj trci rekao je da još nije najbolje upoznat sa konkurencijom, ali da će kao i do sada dati sve od sebe i očekivati dobar rezultat.

“Pripreme su u velikom jeku, spremam se da nastupim i što bolje da predstavim svoj tim, državu i grad”, kazao je Maksimović.

Mladi takmičar koji planira voziti hronometar i dužu drumsku trku istakao je da je za domaće takmičare velika prednost što se kvalifikaciona i trka samo prvenstvo održavaju u BiH. Smatra da osim što će ovi događaji privući veliki broj biciklista iz inostranstva u BiH i biciklizam privući veliki broj mladih u BiH.

Govoreći o značaju ovakvih događaja za privredu istakao je da u svakom timu bude po šest do osam vozača, a uz vozače još 20 do 30 osoba, a svima njima potreban je smještaj, hrana i mnoge druge usluge, a i svi oni će vrijeme poslije trke iskoristiti za uživanje u turističkim destinacijama.

U amaterskom Svjetskom prvenstvu pravo učešća nemaju samo biciklisti koji voze Gradnd tour, dok ostali imaju pravo da se takmiče.

Boris Blagojević (47) koji se profesionalno bavio košarkom po završetku karijere nastavio se rekreativno baviti sportom, trčanjem, basketom i drugim sportovima.

“Prije pet, šest sezona biciklizam mi se otvorio kao velika perspektiva u smislu da u zrelim godinama kada imate problem sa koljenima, starim povredama, biciklizam je veoma dobar sport za te godine. Ovo u šta sam se ja upustio to je neki napredni rekreativni bicklizam gdje se i ozbiljno trenira u skladu sa godinama, mogućnostima i svemu”, rekao je Blagojević.

Obzirom da je učesnik u organizaciji, vodi moto-sektor odnosno motocikliste koji će biti u obezbjeđenju trke i pratnji Blagojević neće moći učestvovati na kvalifikacijama u BiH, ali se nada da će u oktobru učestvovati na Svjetskom prvenstvu.

“Ja ću pokušati da se kvalifikujem za oktobarsko Svjetsko prvenstvo na Jahorini u Grčkoj na Aristotelis Gran Fondo trci krajem avgusta, tako da pokušaću tamo otići i biti među 20 posto prvih u svojoj kategoriji. Nadam se dobrom plasmanu i učešću u svjetskom prvenstvu”, kaže Blagojević.

Prema njegovim riječima biciklizam je prije svega rekreativni sport, a i profesionalni koji nije još zaživio dovoljno na našim prostorima, međutim na rekreativnom nivou već postaje jedan od bitnih faktora u turizmu.

Facebook komentari