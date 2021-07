Mostar: Danas 455. tradicionalni skokovi sa Starog mosta

Tradicionalni 455. visinski skokovi sa Starog mosta, koji će okupiti brojne skakače iz Mostara, ali i regije, održat će se danas u Mostaru s početkom u 16 sati.

Helena Merten of Australia seen after her dive from the 21.5 metre platform on Stari Most bridge during the first competition day of the seventh stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Mostar, Bosnia and Herzegovina on September 23, 2016. // Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool // P-20160923-01005 // Usage for editorial use only // Please go to www.redbullcontentpool.com for further information. //