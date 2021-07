DODIK POZVAO “ČITAVU REPUBLIKU SRPSKU DA SE OKUPI I BRANI”

Zastrašivanje Srba zbog istine završit će debaklom onih koji misle da se jedan narod, koji je kao malo koji stradao za slobodu, na ovakav način može utamničiti ili zastrašiti – poručio je Dodik.

On je dodao da je “Inzko to dobro znao, pa takvu odluku nije donio na primjer prije 12 godina kada je došao, već je to uradio odlazeći iz BiH, bez ikakve odgovornosti za događaje koji će uslijediti, jer je uzeo milione eura u toj zemlji ne pokazavši ni zrno odgovornosti”.

– Istina koju treba braniti zakonima i silom nije istina, jer ako je nešto očigledno i ako je nešto stvarno ne treba mu nikakva odbrana, pa je jasno kakvu Incko istinu brani i ko mu zbog toga aplaudura – rekao je Dodik.

Kazao je da je “26 godina prošlo od građanskog rata i za 26 godina nije se uspjelo sa nametanjem kolektivne krivice niti je laž postala istina, tako ni Inckova posljednja pakost neće imati više uspjeha”.

– Čak i da zapuše usta svim Srbima, kako da ušutkaju međunarodne autoritete poput Gideona Grajfa, sudije poput Matimba Nijambe, koja je izuzela mišljenje u sudskom procesu Ratku Mladiću, i brojne druge svjetske autoritete – konstatovao je Dodik,piše Crnahronika

Njegov Savez nezavisnih socijaldemokrata sinoć je na svojim kanalima na društvenim mrežama objavio video povodom odluke visokog predstavnika da zabrani negiranje genocida i veličanje zločina.

– Ja pozivam čitavu RS da se okupi i brani. Ovo je ključni trenutak u kojem ćemo kao narod ili opstati sa RS i svojim identitetima, ili ćemo kroz kratko vrijeme izgubiti šansu da postojimo na ovim prostorima – govori Dodik u videu.

Također se citira njegova jučerašnja izjava da je “spreman da proglasi nezavisnost RS-a već naredne sedmice, pa šta bude”.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari