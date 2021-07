Uložila u izgled 45.000 KM kako bi privukla muškarca, sad se žali: Sama sam 7 godina

Celine, 26-godišnja influencerica iz Zuricha sama je već sedam godina, a misli da je razlog tome što je – prelijepa.

“Budem vani s prijateljima, muškarci me gledaju kao da bi me pojeli, no kad im se osmjehnem kako bi ih ohrabrila, ne priđu mi”, žali se Celine za The Sun.

“Ponekad ako sam u klubu i ako su pod dejstvom alkohola, priđu mi i počnu pričati sa mnom, ali toliko budu pijani da se ni ne obazirem na njih”, objašnjava.

Oni koji skupe hrabrosti da je pozovu na sastanak su uglavnom toliko nervozni da je s njima teško razgovarati, tuguje influencerica.

“U početku su uvijek pomalo sramežljivi i plašljivi, ali kad počnemo razgovarati i kad vide da sam OK, malo se opuste. Slatko mi je to. Dečki uvijek kažu da imam snažnu auru i da kad uđem u sobu, mogu osjetiti moju prisutnost i bez da me vide”, objašnjava. prenosi Radiosarajevo”

Inače, Celine je privukla pažnju šire javnosti kad je pokazala kako je izgledala prije estetskih operacija.

