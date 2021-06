Benjamina Karić: Hvala vam, ovako se voli država!

“Hvala vam što nas učinili ponosnim. Hvala vam što ste za ovu zemlju učinili više od bilo kojeg političara u ne znam koliko godina. Danas vam se ne obraćam kao političarka ni gradonačelnica već kao Sarajka čije ste srce ispunili radošću. Ispunili ste srca radošću i građana od mora do Drine, do Une do Save. Ovako se voli domovina, država BiH i ovako se svojim trudom i iskrenim radom postiže uspjeh. Neka svi vaši putevi budu posuti srećom, neka vas prati sve ono najljepše. Ova pobjeda i ovaj uspjeh je samo vaš. Čuvajte ga, radujte se i vrijedno radite za naredne uspjehe. Vaša želja je bila da sve ono što bi bilo pripremljeno za današnji svečani doček uputimo na adresu Košarkaškog saveza kako bi osnažili mlade košarkaše i košarkašice. Poslušali sam vas i rebalansom budžeta ide sve Savezu kako bi napravili nešto pozitivno i ispravili grešku koja je prema vama počinjena prije odlaska na prvenstvo”, kazala je Karić.

Ispred sarajevske Vijećnice okupili su se i građani koji su dočekali “Zmajice” velikim pljeskom, pjesmom i povicima “Vi ste ponos države!”,piše N1

