Klanjana 17. kolektivna dženaza žrtvama Vlasenice: Poražavajuće da su četiri zločinca odgovarala za 2.500 žrtava

Na šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici danas je klanjana 17. kolektivna dženaza žrtvama velikosrpskog zločina u proljeće 1992. godine u tom gradu koju je predvodio reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, javlja Anadolu Agency (AA).

U obraćanju nakon dženaza-namaza, reis Kavazović je apostrofirao činjenicu da se na čelu Opštine Vlasenica nalazi osoba protiv koje se vodi krivični proces, a zašto se takva osoba nalazi na čelu grada u kojem je pobijeno više od 2.000 Bošnjaka odgovore mogu dati, kako je rekao, Valentin Inzko, visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, i Gordana Tadić, glavna tužiteljica Tužilaštva BiH.

“Ono čemu mi svjedočimo, ono što možemo vidjeti jeste da ne dolazi do promjene stava prema žrtvi. To je nešto što je poražavajuće nakon skoro 30 godina. I dalje imamo veličanje ratnih zločinaca, imamo i dalje negiranje zločina, imamo i dalje provokacije da tako kažemo, imamo pritisak na same žrtve da odustanu ponekad od traženja pravde. Moram kazati da sam tu zabrinut, dakle ne dolazi do promjene u svijesti onih koji su počinili, ali i onih koji su podržavali na bilo koji način, a danas šute, a danas na koncu šute i na veličanje tih zločinaca”, rekao je reis Kavazović.

Potpredsjednik bh. entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić je istakao da su zablude priče o tzv. univerzalnim porukama koje šire pojedini političari iz RS-a, a koje se tiču kulture, ekonomije, turizma…

“Prvo, to su poruke zablude koje bi trebale sve nas da ponovo uspavaju i da se vratimo u neka vremena koja se nikada više ne bi trebala ponoviti. Ono što ljudi koji tako govore trebaju da prvo urade je prije svega da se suoče s istinom, s presudama, s prošlošću i s onim što su činili njihovi sunarodnjaci. Dakle, kada to urade onda možemo pričati o kulturi, ekonomiji, o napretku i budućnosti”, rekao je Salkić, potpredsjednik bh. entiteta RS.

Mujo Hadžiomerović, član Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Vlasenica, upozorava da i pojedini Bošnjaci, promjenom svojih iskaza, doprinose slobodi potencijalnih raznih zločinaca iz Vlasenice.

“Svjedoci smo svi u BiH rada tužilaštva i sudova. Nadamo se, evo dešavaju se neke promjene i očekujemo da će stanje biti popravljeno. Ali je nedopustivo ono što je za Vlasenicu vezano, 2.500 stradalih, a da su do sada samo četvorica osuđena. Dakle, trenutno je deset krivičnih prijava u obradi pri Sudu i Tužilaštvu BiH”, kazao je Hadžiomerović.

Najmlađa žrtva koja je danas na mezarju Rakita pronašla svoj smiraj je Hasib Malčinović, koji je ubijen u 21. godini. Njegova sestra Hasija Selimović ističe kako njihova mati nije dočekala ovaj trenutak.

“Kakav je osjećaj? Pa znate šta, nikakav. Ne znam šta da kažem, teško je nakon toliko godina. Mati mi umrla, nije zapamtila, a imala je volju da zapamti, da ga nađu i da ga ukopa, da zna bar gdje su kosti”, kaže Selimović.

Na mezarju Rakita danas su svoj vječni smiraj pronašli: Seida Ahmetović (rođena 1966.), Avdo Kuljančić (rođen 1973.), Kada Saračević (rođena 1909.), Mehmed Sitarević (rođen 1936.), Hasib Malčinović (rođen 1972.) i Avdo Hodžić (rođen 1929.).

Za zločine u Vlasenici do sada su pravomoćno osuđeni Dragan Nikolić – Jenki (koji je u međuvremenu preminuo), Predrag Bastah – Car, Goran Višković – Vjetar i Simo Stupar.

