Feraget: Dalida Burzić mora odgovarati za lažnu optužnicu

Ifet Feraget, sarajevski advokat koji zastupa porodicu Memić, danas je nakon ročišta kazao da je „bolje nekada braniti čovjeka šutnjom“.

– Dovodite se u vrlo nezgodnu situaciju. Odmažete – rekao je Feraget.

Upitan da prokomentariše radnje i postupje Barića, Feraget je kazao:

– Zar nije malo čudno da neko prijavljuje Josipa Barića osnovano zbog davanja dvije dijametralno suprotne izjave, a istovremeno ta glavna tužiteljica meni i ocu kaže „to je bilo naguravanje koje je eskaliralo. On nije htio njega ubiti“. Dakle, ako je Barić prvu izjavu dao 9. februara, to je bila službena zabilješka, a drugu 10. marta kada je on saslušavan kao svjedok. Prvi put je rekao auto nas je udarilo velikom brzinom. Dakle to bi išlo oko toga da je bila saobraćajna nesreća. Dalida Burzić 7. marta, ovdje su vrlo važni detalji, a ja volim detalje, dovodi naredbu o sprovođenju istrage zbog krivičnog djela ubistva, a Barić 10. marta na neki način potkrepljuje tu naredbu pa kaže „osim toga da ih je udarilo auto, ona je meni rekla da ih neko možda napao sakriven iz drveta“. Dakle, vi imate čovjeka koji vam pomaže u istrazi ubistva, a vi ga prijavljujete, nakon što ste i vi sami prije njegove izjave otvorili istragu za ubistvo. Prema tome, nije to baš logično. Zbog toga i Dalida Burzić mora odgovarati. Josip Barić je policajac, dobro je to rekao tužilac Dubravko Čampara, koji je imao naredbu da izuzme krvavu majicu. On je nije izuzeo – rekao je Feraget i dodao:

– Evo čuli ste, ne znam je li to bila neka nesmotrenost, kako imamo predmet u Kantonalnom sudu po optužnici Kantonalnog tužilaštva, iz kojeg su optuženi u ovom predmetu svjedoci. A svjedoci iz tog predmeta su pred ovim tužilaštvom optuženi. Zar to nije logično. Dakle, ako ste digli lažnu optužnicu pa je Ljubo Seferovič priznao nešto što se nije ni desilo, jer Ljubo će svakako doći na red… Optuženi i osumnjičeni imaju pravo da lažu, da se brane šutnjom, ali nemaju pravo da preuzimaju odgovornost za nešto što nisu uradili na način da pomažu da se ne otkrije ubistvo. Može proiznati tuđe djelo, ubistvo pa ga odležati – zaključio je Feraget.

