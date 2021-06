Bečirović: Prihvatanje izbornog zakona koji predlaže Čović bila bi izdaja BiH

“Pristati na ucjene Dragana Čovića i HDZ-a i mijenjati Izborni zakon BiH onako kako oni žele, bio bi katastrofalan potez sa nesagledivim posljedicama za opstanak i budućnost države Bosne i Hercegovine. To bi trasiralo put ka novim podjelama u državi Bosni i Hercegovini. Također, takav potez bio bi u potpunoj suprotnosti s principima evropske demokratije”, napisao je Bećirović na Facebooku.

Dodao je da nigdje u Ustavu BiH ne piše ono za što se zalaže HDZ-e, a to je nacionalno biranje članova Predsjedništva BiH. Ustav BiH propisuje biranje u bh. entitetima i diskriminira pripadnike nacionalnih manjina – po tome je on izrazito nedemokratski i antievropski.

Država preča od pojedinaca

“Pristajanje na HDZ-ov koncept i sadržaj Izbornog zakona BiH predstavljalo bi brutalnu izdaju države Bosne i Hercegovine! To je potpuno neprihvatljivo i nedopustivo! Svim raspoloživim demokratskim i pravnim sredstvima moramo se boriti protiv ovakve opasnosti. Država Bosna i Hercegovina je preča od svake političke stranke, grupe i pojedinca”, stoji u njegovoj objavi.

Kako tvrdi Bećirović, Čović nastoji prije Općih izbora 2022. godine izdejstvovati promjene Izbornog zakona BiH kojima će osigurati “legitimno predstavljanje” naroda tj. pobjedu “kandidata HDZ-a BiH i njemu srodnih stranaka u utrci za člana Predsjedništva BiH, kao i osvajanje dovoljno poslaničkih mjesta u kantonalnim skupštinama da osigura dominaciju u Klubu Hrvata u Domu naroda entitetskog Parlamenta FBiH”.

“HDZ bi na taj način, uz postojeće pozicije, osigurao dominaciju i u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, te time, zloupotrebljavajući pravila konsensuza i veta, trasirao put da na najlakši i najbrži način ostvari svoje ključne političke ciljeve. Na taj način, uz ‘legitimne predstavnike’, HDZ-e bi otvorio put provedbi vlastite dugoročne strategije, koja nesumnjivo ide u pravcu reinkarnacije paratvorevine Herceg-Bosne, njene potpune teritorijalne i političke autonomije i u konačnici njenom prisajedinjenju Republici Hrvatskoj. To ljudi u Bosni i Hercegovini moraju znati”, tvrdi Bećirović.

Dodaje da ne treba zaboraviti da HDZ BiH i Čović spadaju u red glavnih kočničara demokratizacije države Bosne i Hercegovine, te da kontinuirano ucjenjuju formiranje organa vlasti bh. entiteta FBiH promjenom Izbornog zakona koji, prema njihovom tumačenju, mora omogućiti “legitimno predstavljanje” naroda. Tu ucjenu, ističe, Dragan Čović plasira i stranim ambasadorima u BiH.

“HDZ-ovoj politici ne smeta očigledna nepravda i neravnopravnost naroda u bh. entitetu RS-u i entitetsko glasanje koje jednom narodu (Srbima) osigurava dominaciju i u Parlamentu BiH. Međutim, HDZ ne postavljaju to kao problem, naprotiv on ga prešućuje, a za neravnopravnost naroda okrivljuju Bošnjake. Čović javno državu Bosnu i Hercegovinu prikazuje kao državu bez ljudskih prava, bez ravnopravnosti naroda i bez jednakih mogućnosti za sve. Pri tome, ne govori da u većini onih kantona gdje on ima vlast caruju segregacija, aparthejd, neravnopravnost i otvoreno negiranje ustavnih prava drugih naroda (Bošnjacima ne priznaje pravo na bosanski jezik, Srbima pravo na ravnopravnost, srpski jezik i ćirilicu). O tome HDZ BiH i Hrvatske šute, oni samo govore o navodnoj nepravdi koja se nanosi Hrvatima u Bosni i Hercegovini”, navodi se u objavi Denisa Bećirovića.

Dalje se ističe da HDZ i Čović insistiraju na pojmu “legitimnog predstavljanja”.

Opasne političke obmane

“Njihova namjera je vidljiva: na izmišljenim odredbama Ustava BiH izmijeniti Izborni zakon BiH i osigurati ‘legitimno predstavljanje’ formiranjem nacionalnih izbornih jedinica. Time bi se eliminirao svaki Hrvat koji bi se pojavio kao protukandidat hadezeovom kandidatu za Predsjedništvo BiH. Opasne obmane na kojima Čović gradi politiku HDZ-a postale su platforma i hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini”, smatra Bećirović.

Tvrdi da je Čović sebi već osigurao poseban status u kantonima s hrvatskom većinom, pretvorio je to, u nekim elementima, u paralelan “entitet” postojećim bh. entitetima i ponaša se kao njegov vladar. Snažnu podršku ima od vlasti iz Hrvatske i njenih najviših funkcionera koji se prema Čovićevom “ataru” ponašaju kao prema zasebnoj državi.

“Oni, suprotno međunarodnom i domaćem pravu, obavljaju diplomatske i druge zvanične posjete na prostoru gdje HDZ-e vlada bez znanja i dogovora s odgovarajućim organima države Bosne i Hercegovine. To je podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je potpisala i Hrvatska. Retrogradnu i opasnu politiku HDZ-a i drugih separatista moramo zaustaviti na vrijeme. Reformiranje izbornog sistema u Bosni i Hercegovini treba tražiti na tragu ukupnih evropskih i općenito demokratskih dostignuća. Izbori trebaju osigurati proporcionalnost broja dobivenih glasova birača s brojem mjesta svake političke opcije u političkom predstavničkom tijelu. Na taj način se ostvaruje ravnopravnost i politička jednakost građana-birača”, smatra Bećirović.

Zaključuje da, također, treba jasno i glasno reći da Bosni i Hercegovini treba novi građanski Ustav koji treba biti rezultat konsenzusa ključnih političkih aktera u našoj zemlji.

“Na državnom nivou sastavni dio ustavne reforme mora biti implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga u predmetima: Sejdić-Finci; Azra Zornić, Ilijas Pilav, Samir Šlaku i Svetozar Pudarić, kao i implementacija konačnih presuda Ustavnog suda BiH i Ustavnog suda bh. entiteta FBiH. Za državu Bosnu i Hercegovinu su neprihvatljivi bilo kakvi potezi koji bi na bilo koji način i u bilo kojoj mjeri uzrokovali nove podjele, segregaciju i nejednakost”, navodi Bećirović,piše Crnahronika

Facebook komentari