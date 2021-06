Šta se dešavalo u Istočnoj Bosni dok se čitala Mladićeva presuda? / Grupa ekstremista sa Pala krenula je u Potočare…

Direktor Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici, Emir Suljagić, prokomentarisao je današnje izricanje konačne presude ratnom zločincu Ratku Mladiću.

Suljagić kaže da ga raduje da je dvoje od pet sudija Žalbenog vijeća glasalo za prihvatanje žalbe koje se odnosila na genocid počinjen u šest bh. općina.

– Najvažniji ishod je to što je 2 od 5 sudija glasalo da prihvati žalbu Tužilaštva u vezi sa navodima u genocidu u drugim opštinama. Činjenica je da je pravda ostala uskraćena za jedan glas. Kad je 2 od 5 sudija izdvojeno znači da je legitimno, uspostavljeno pravno viđenje događaja u BiH. To što nije presuđeno, ne znači ništa, rekao je Suljagić.

On kaže da presuda za genocid u Srebrenici nikada nije dolazila u pitanje.

– To je najvažnija promjena, to je jedina promjena u odnosu na prvostepenu presudu. Srebrenica nije nikada dolazila u pitanje. Priroda dokaza je takva samo da mentalni slijepac može odbiti da ih prihvati, kazao je on.

– Znamo da je u Konjević Polju, dok smo sjedili ovdje, bila grupa ekstremista nekih srpskih sa Pala s namjerom da dođu ovdje u Potočare. Policija je ih je zaustavila, oni su palili svijeće tamo na mjestu gdje je bila nelegalna crkva. Vratila ih je policija. Sinoć je u Bratuncu bio dernek, očekujem i večeras, zaključio je Suljagić.

