Skandalozna izjava prvog čovjeka države / Dodik: General Mladić je poslan u direktnu legendu, genocid u Srebrenici je mit

Član Predsjedništva BiH, Milorad Dodik, rekao je da današnja Mladićeva presuda nema puno veze sa pravdom.

On je kazao kako Mladić ne može odgovarati za nešto što nije uradio.

– Ratko Mladić nije kriv, ne može odgovarati za nešto što nije direktno uradio, ali to je tako u današnjem pravu, rekao je Dodik.

Dodik nije propustio šansu da još jednom stavi sol na ranu svim žrtvama srebreničkog genocida.

– Genocid u Srebrenici je mit, on se nije desio. Pokušavaju na sve načine da nam nametnu zabranu negiranja genocida koji se nije desio. To nije uradila ni Velika Britanija, ni SAD, ali od nas se to traži, kazao je on.

Kada je riječ o stradanju srpskog naroda u proteklom ratu, Dodik je rekao da su Srbi stradali svugdje.

– General Mladić je poslan u direktnu legendu, srpski narod bi još više stradao da nije bilo njega. Srbi su stradalački narod, stradali su svugdje, u Sloveniji, Hrvatskoj, Federaciji, na Kosovu.., dodao je Dodik,piše Oslobodjenje

Zaključio je da su devedesetih godina Srbi pokušali “svima podarati slobodu”, ali da su danas zbog toga satanizovani.

