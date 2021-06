Vojin Mijatović žestoko: Sram vas bilo “bošnjačke i srpske patriote”, Fata Orlović je za sve vas moralna i ljudska vertikala

Potpredsjednik SDP-a Vojin Mijatović preko društvenih mreža se osvrnuo na rušenje crkve iz dvorišta nane Fate Orlović, čime je ispunjena i presuda Evropskog suda za ljudska prava.

– Danas je implementirana odluka Međunarodnog suda za ljudska prava i uklonjena je nelegalno izgrađena crkva iz dvorišta Fate Orlović. Ova starica je nakon progona i svega što je preživjela kroz gubitke u svojoj porodici u genocidu uspjela ipak ostvariti svoje pravo. Iskreno joj želim svo zdravlje i sreću i nadam se da je sa ostvarenjem svog prava dobila barem malo satisfakcije – napisao je Mijatović na Facebooku.

E, sad se želim obratiti velikim “bošnjačkim patriotama” i velik “srpskim patriotama”. Ova starica koja je preživela genocid i koja je sama, potpuno sama, ostvarila pravo na sopstvenu zemlju je za vas sve moralna i ljudska vertikala i zato nemate pravo da je uzimate u usta, a danas minut medijskog prostora uzimate kačeći se na sudbinu ove starice, sram vas bilo. Veliki srbi kukate danas kako je rušenje bogomolje strašno, pa ima li šta strašnije i bogohulnije od izgradnje bogomolje na tuđoj zemlji i to na zemlji žene kojoj su ubili više od 20 članova porodice, bojite li se Boga kada danas to izjavljujete.

Veliki bošnjaci, do sada ste svake 4 godine unazad 20 godina u koaliciji s nekom od stranaka iz Republike Srpske, pa kako sve ove godine niste postavili uslov istima da uklone crkvu ili nema vlasti, ali ne preče su vam bile ministarske i direktorske pozicije od Fate Orlović, sram vas sve bilo koji danas izgovarate njeno ime, imate li obraza. Veliki srbi i bošnjaci naše politike, vi ste obični politički lešinari i ništa drugo, a to što srbi i bošnjaci u vašem slučaju pišem malim slovima nije stvar mog nepoznavanja gramatike, već mog odnosa prema vama

To je bio samo dio poruke.

Facebook komentari