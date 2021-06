Advokat Ifet Feraget: U vrijeme Dženanovog ubistva, interes Tužilaštva KS je bio na strani ubica

Gost šeste emisije “Crvena olovka” bio je advokat porodica Memić i Dragičević, Ifet Feraget.

U toku intervja, advokat Feraget se osvrnuo na dosadašnji tok i razvoj istrage u oba slučaja, svjedočenje porodice Seferović, da li će doći do novih hapšenja koja je najavio advokat Rusmir Karkin, zašto Alisa Mutap i članovi njene porodice reagiraju na svaki potez Muriza Memića, da li Davor Dragičević ima razloga da strahuje za svoj život ako se vrati u Banjaluku…

“Žao mi je, ovaj put je mafija bila jača”

Na pitanje urednice i voditeljice Helene Javor – Ibrahimbegović ko je ubio Dženana Memića, advokat Feraget je istakao da su to uradila poznata lica.

-Interes u to vrijeme Kantonalnog tužilaštva Sarajevo je bio na strani ubica a ne na strani istine i pravde. Sam sebi ne mogu da objasnim kako je uopšte bilo moguće da dođemo u ovakvu situaciju- izjavio je Feraget.

Istakao je da se od samog početka osam različitih državnih pravosudnih organa istraživalo slučaj „Memić“, koji je mogao biti u vrlo kratkom roku riješen.

-U tom lancu je najviše zakazao onaj ko je bio najviše nadležan, a to je Kantonalno tužilaštvo Sarajevo na čijem čelu je tada bila Dalida Burzić. I kompletnu odgovornost bez obzira kada i kako će se ovo završiti snosi i treba da snosi Tužilaštvo KS, odnosno gospođa Burzić– dodao je.

Feraget je naglasio da ovo više nije pravna bitka nego rat koji traje već šest godina.

Do sada je nekoliko svjedoka tražilo zaštitu u slučaju “Memić”, a na pitanje čega, odnosno koga se boje advokat Feraget je rekao da je to pitanje najbolje proslijediti bivšem glavnom federalnom tužiocu Zdravku Kneževiću.

-Nekoliko puta smo Muriz i ja bezuspješno bili kod njega, da pokušamo “kanalisati” tok istrage. Nakon što to nismo uspjeli, gospodin Knežević je poručio gospodinu Memiću preko svog posrednika “kako mu je žao, i kako je ovaj put mafija bila jača” – rekao je.

Nesretni Željko Karan

Na pitanje dokle je došla istraga u slučaju “David Dragičević”, Feraget se osvrnuo na jednog od ključnih aktera u ovom sudskom procesu, Željka Karana.

-Ja ga zovem nesretni Željko Karan. Samo dan prije pronalaska Davidovog tijela, gospodin Karan se meni povjerio na pauzi suđenja i rekao mi kako na njega vrše određene pritisak neki ljudi u Banjaluci kako bi se u sklopu nekog utopljenja prikazalo da je tijelo provelo duže vremena u vodi nego što stvarno jeste, i da on tu ima dovoljno iskustva i kako ga niko ne može ubijediti da je taj mladić, to tijelo provelo u vodi nekoliko dana- istakao je Feraget.

Komentirao je i izjave Davora Dragičevića za „Dnevni avaz“ u kojima je istakao da bi dolaskom u BiH direktno izložio svoj život ubicama njegovog sina.

-Sasvim je tačno to što je rekao gospodin Dragičević. Naime, 25. decebra 2018. godine kada je lišen slobode ja sam išao u Banjaluku na ročište i to je ustvari bio pokušaj zastrašivanja. I nakon toga je slijedio onaj scenario sa prekoračenjem službenih ovlaštenja pripradnika MUP RS. Ja sam potpuno siguran da gospodin Dragičević ne bi bio siguran u Banjaluci- rekao je Feraget.

Senad je hrabar novinar

-Bio sam sa Senadom Hadžifejzovićem na ročištu i ono što je najvažnije vidio sam da je dobro. Jedne prilike sam mu rekao da u potpunosti razumijem o čemu se radi. On je sasvim sigurno perjanica bh. novinarstva, ne samo po tome ne samo što od njega uvijek dobijemo neke ekskluzivne informacije, nego po tome što je uvijek u onim najtežim trenucima pokazivao veliki stepen hrabrosti. Upravo to pokazuje da on radi dobar posao i da treba nastaviti s tim- zaključio je Feraget,piše Avaz

