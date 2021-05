Vranić: Danas će Zavod dobiti upute koga treba vakcinisati i ko je prioritet

Na 37. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo prisutno je 28 vijećnika, a dnevni red broji 44. tačke.

Kako je kazao ministar zdravstva KS Haris Vranić, počela je isplata sredstava prema građanima koji su imali urednu dokumentaciju, a koji su kupovali lijekove za liječenje od koronavirusa.

Vranić je kazao da su ministri predloženi za vakcinaciju prema kriteriju Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Istakao je da je samo jedan član Vlade KS prihvatio da se vakciniše, dok ostali nisu. Kazao je da je vakcinisan, iz razloga jer je zdravstveni radnik, ljekar.

Sve vakcine iskorištene

Vranić je dodao da je vakcinisano oko 28.000 građana, te da nema informacije da je ijedna vakcina ostala neiskorištena.

Ministar je dodao da nije u nadležnosti Ministarstva da nabavlja “Clexan”, kazao je da su dovoljne količine već u KS.

Dodao je da postoji problem sa informacionim sistemom, ali da čine sve kako bi pacijenti bili pozvani. Ističe da je preko 100 intervencija izvršio da bi građani mogli pristupiti vakcinaciji.

– Danas će Zavod dobiti upute koga treba vakcinisati i ko je prioritet – kazao je ministar.

Istakao je da nemamo velike količine vakcina, tako da se ne mogu birati vrste kojom će se ko vakcinisati. Takav problem nastao je kada je došla vakcina “Pfizer”.

– Neke zemlje su se opredijelile za vakcinaciju radnog stanovništva, međutim, nakon što stignu vakcine “Sputnjik V” onda ćemo napraviti shemu. Kategorije za sada ne možemo mijenjati. Rizične skupine, poput hemodijaliznih, onkoloških te i one s transplantiranim organima trebamo vakcinisati – kaže Vranić.

Pozvao je ugostitelje da se pridržavaju epidemioloških mjera. Kaže kako ne očekuje pojavu četvrtog talasa virusa, ali ukoliko bi se pojavio, ističe da će vakcinisati veći broj građana. Apel na vakcinaciju

Oko 2.800 građana izvan BiH se prijavilo za vakcinaciju, što ne odgovara realnom stanju, kaže Vranić.

Istakao je da će se osobe starije od 75 godina vakcinisati te da će se završiti sa tom kategorijom. Ponovo je apelovao da se građani vakcinišu.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto kazao je da je na Zetri vakcinisano 38.000 građana, pri čemu je bilo i revakcinacija. Istakao je da je od 3 do 5 posto bilo preko reda i da su to osobe koje su bili ratni vojni invalidi (RVI), onkološki pacijenti, koji su se sami javili, s obzirom na to da ne postoji registar osoba koje su onkološki pacijenti.

– Postoje osobe koje su preko reda dovodili svoje članove porodice te smo tražili sankciju za to. Imamo preko 30.000 zadovoljnih korisnika. Ovo je način kako se radi odgovor na pandemiju. Proces vakcinacije je dobar, uzimajući činjenicu da imamo manjak vakcina. Molim vas za razumijevanje, ali vas molim da podržite i ono što je dobro. Odluka na samom početku koju smo obećali na sjednici, da ćemo nagraditi sve radnike u Covid odjeljenjima. To je razlog zašto Hitna pomoć nije ušla u tu kategoriju. Molimo vas da podržite proces rada u otežanim uslovima. Ne pokušavamo ni na koji način umanjiti rad drugih zdravstvenih radnika – zaključio je Forto ,piše Avaz

