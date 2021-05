Magazinović: Na pragu smo afere čiji trag vodi do visokih dužnosnika HDZ-a

Da zanemarimo ime Vladimira Jurišića, iz afere “potkivanje”, ja želim da se bavim prvoplasiranim na ovoj listi, to je Antonio Beus”, kazao je Magazinović i pojasnio:

“On je jedan od kandidata koji je morao potpisati izjavu pri samoj kandidaturi da je upoznat sa kodeksom etičke regulatorne agencije koja definiše sukob interesa. Uvidom u član 22 o sukobu interesa više evidentno je da je ovaj kandidat koji je istovremeno predsjednik UO Fondacije za kinematografiju, da je u sukobu interesa. Tačka “a” ovog člana kaže da u Vijeću RAK-a ne mogu biti osobe koje se bave zanimanjima ili preduzetništvom koje bi bile u suprotnosti sa interesima agencije ili u skladu sa njihovim poslovima u agenciji. Tj. da ne mogu obavljati bilo koju funkciju”.

Kako je naveo, u članu se još navodi:

“Da imaju bilo kakve finansijske odnose sa nosiocima dozvola agencije (kablovski operateri) od kojih udruga filmske industrije je u sudskim sporovima. Imamo kandidata koji je u potpunosti u sukobu interesa”.

“Ova čitava priča je vrlo zamršena i finansijski teška desetine miliona. Mislim da smo na pragu ogromne afere čiji trag vodi do visokih dužnosnika HDZ-a“, kazao je Magazinović.

Sve je s ciljem da autori dobiju ono što im pripada, kazao je i poručio:

“Antonio Beus je predsjednik Udruge filmske industrije koja je dolaskom na čelo Instituta za intelektualno vlasništvo Josipa Merđe, dobila dozvolu za ostvarivanje autorskih prava nad audio-vizuelnim djelima koji se distribuiraju putem kablovske re-transmisije”.

Oduzeta dozvola bez obrazloženja

“Tu dozvolu je prije toga imalo udruženje filmskih radnika BiH. Svojim dolaskom, Merđo im je oduzeo tu dozvolu bez ikakvog obrazloženja. Veliki broj sudskih sporova i presuda govori u prilog tome da je to bilo nezakonito”.

Kablovski operateri ne žele platiti novac za autore, dodao je.

“Pravnici koji se bave ovom oblašću tvrde da iz svih presuda udruga filmskih radnika i dalje ima dozvolu. E sad, Merđo izdaje dozvolu udruženju iz Kiseljaka a s druge strane Sud to poništava ali to nailazi na ignorisanje. Dešava se pravna nesigurnost kablovskih operatera koji ne žele platiti novac za autore. Sud kaže jedno, Merđo kaže drugo. Taj novac se trenutno deponuje i ne nalazi put do onih do kojih bi trebao a to su autori“.

“Ne tvrdim da iza cijele priče stoji HDZ, ali ako ne stoji onda trebaju izaći i ograditi se od pojedinaca koji to rade na ovaj način. S druge strane, taj isti HDZ je Beusu dao dozvolu nakon što je oduzeo Udruženju filmskih radnika. Taj isti HDZ je imenovao čovjeka kojeg želi kao prvog na listi imenovati u Vijeće RAK-a, što je u potpunosti u koliziji i sukobu interesa sa svim drugim stvarima. Moj zadatak kao legaliste i čovjeka koji je biran da poštuje zakon je da se Parlament ovome suprostavi. Sva saznanja koja sam dobio govore o ogromnim razmjerama ove afere“, ističe Magazinović i poručuje:

“Glasanje 25. o Vijeću RAK-a će biti test za Predstavnički dom i Parlament; da li smo legalisti ili su neki od nas u funkciji rađenja nelegalnih stvari o čemu imamo potvrdu sudova”,piše N1

