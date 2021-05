Negator genocida u Srebenici dobija ulicu u njoj? – I to ulicu maršala Tita

Predstavnici Udruženja građana “Istočna alternativa” Republike Srpske podnijeli su prijedlog Skupštini opštine Srebrenica da Ulica maršala Tita bude nazvana po nobelovcu, književniku Peteru Handkeu, koji je upravo jedan od najvećih negatora genocida.

Vojin Pavlović rekao je Srni da je apsurdno da jedino u Srebrenici postoji Ulica maršala Tita.

Ovo je ništa drugo do novi šamar u lice žrtvama i njihovim porodicama, i to već treći u nizu od 2019. godine kada je kontroverzni austrijski knjiženik i žestoki negator genocida u Srebrenici dobio Nobelovu nagradu za knjiženost. Prije dvije sedmice, Handke je posjetio Banjaluku, gdje su mu vlasti Republike Srpske odlikovale Ordenom za kulturni i duhovni razvoj.U Srebrenici postoji i Ulica Srebreničkog odreda, a niko ne zna čiji je taj odred bio i za šta se borio i protiv koga. U ovom mjestu bilo je raznih odreda u raznim vojskama i smatramo da taj naziv treba promijeniti i ulici dati naziv `Srpskih oslobodilaca` ili Ulica narodnog poslanika Gorana Zekića, koji je prvi srpski političar ubijen u prošlom ratu kao žrtva sistematskog uništavanja Srba u srebreničkoj opštini, kazao je Pavlović.

Navodi da u “Istočnoj alternativi” smatraju da je nedopustivo da nijedna ulica u ovom mjestu ne nosi naziv po imenima značajnih srpskih istorijskih ličnosti, književnika, naučnika, prosvjetitelja i junaka ili po značajniim događajima “umjesto što nose nazive iz propalog, zabludnog perioda takozvanog bratstva i jedinstva”.

Pavlović je rekao da je prirodno i da je suživot nužan na ovim prostorima, ali da se moraju poštovati vrijednosti koje su dovele do stvaranja Republike Srpske i da na to uvijek treba podsjećati na različite načine, pa i davanjem naziva ulicama po značajnim i zaslužnim istorijskim događajima i ličnostima, no po čemu je tačno zaslužan Handke za Srebenicu i suživot govore dovoljno njegova djela,piše Oslobodjenje

