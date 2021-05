Beogradu je preko glave i Dodika i njegovih politika… Nema podršku u javnosti Srbije i zato ga ni Vučić neće podržati!

Mi smo testirali i tu varijantu, jer je Dodik nudio razmjenu. Znači, najveća podrška koju je ideja razgraničenja dobila je bila 16 posto, dakle, čisto razgraničenje, da više nemamo posla sa Albancima, da mi uzmemo Sjever (Kosova) i to se zove čisto i da ih priznamo. Kad se umiješala Dodikova ideja da mi priznamo Kosovo da bismo dobili Sjever i RS – podrška je bila sedam posto. Dakle, to nema podršku u javnosti Srbije i zbog toga to Vučić neće podržati. I zbog toga govori tako i upravu je. Jer, ako neko kaže Republika Srpska, on gađa dvije negativne emocije trenutno. Prvo, imate dominaciju dijela biznismena i političara. Naravno, Beogradu je preko glave Dodika i njegovih politika. Mi više ne znamo čiji je on gradonačelnik. I drugo, gađa sjećanje na, ono što sam rekao, na rat. I to Vučić dobro zna. Dakle, Vučić je zbog toga uradio isto što je uradio i Lavrov kad je počela priča o ovim mapama i non paperu. Lavrov je rekao mi to ne podržavamo, a Vučić je rekao da to nije vidio – rekao je u intervjuu za Preporod vanjskopolitički analitičar dr. Dušan Janjić, osnivač i predsjednik UO Foruma za etničke odnose iz Beograda.

Odgovarajući na pitanje kakav je danas odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini, te može li Srbija izgraditi lidersku poziciju takvim odnosom prema BiH, Dušan Janjić kaže:

– Nemojmo zanemariti da i mi, govorim Srbija kao i Hrvatska, imamo veliki priliv ljudi iz rata, koji su aktivno učestvovali ili su žrtve. To su prije svega ljudi iz Hrvatske, Bosne, Slovenije, ljudi koji u velikom broju slučajeva dolaze sa svojim frustracijama. Niko ih ovdje nije primio, nije imao u šta da ih integriše, i oni su već polako postali vladari Srbije. Mogu vam reći da ja, koji sam rođen ovdje i živim, koji sam se školovao ovdje – ne prepoznajem srpski jezik. Dakle, jezik kojim govore zvaničnici Srbije, jezik kojim novinari pišu, takav jezik sam slušao na Baniji, u Lici, slušao sam u nekim dijelovima Bosne, u Crnoj Gori, ali ga nisam slušao kao zvanični, javni, knjižveni govor Srbije. Znači, identitet koji se trenutno gradi, a ja vam ne mogu reći kakv se identitet gradi, međutim, reći ću vam nešto na osnovu istraživanja. Nažalost, kad smo mi uradili to istraživanje, 1997. više niko nije poslije radio. A ono nam je najavilo promjenu identiteta Srba. Više niko nije htio da to podrži, a ni taj tekst niko nije htio da objavi, čak ni Amerikanci koji su ga finansirali. Dakle, to istraživanje je pokazalo taj koncept nacije koji su Srbi imali prije ovih ratova, a koji je malo bio pod uticajem pijemonta: „Srbi imaju vojsku, imaju veliku ideju, oni vojskom osvajaju teritorije, tamo naravno gdje ima Srba, a onda u ime jugoslovenstva prave nove Srbe.“ Kako? Tako što se uči Vukova gramatika i pravopis i prave se kompromisi. Naprimjer, ekavica nije po Vuku, ekavica je prihvaćena da bi se integrisalo šest nahija, znači Vranje, Niš u Srbiju, jer oni su govorili ekavicu, tako se govorili.

Govoreći o Vučiću koji se znatno promijenio u odnosu na početak “svoje vladavine Srbijom” te da li je ovo sada neki bolji Vučić, Janjić smatra:

– Ono u čemu se razlikuje od onog Vučića, mnogo je složeniji i kompleksniji. Radi na više razboja i ima jednu zavidnu vještinu propagandne manipulacije ili djelovanja. Vidjeli ste u ovom razgovoru gdje se moj prijatelj Senad apsolutno nije snašao u Face TV, kad mu preuzme televiziju i dva i pol sata drži govor. Dakle, on ima neke vještine. Imao je potencijale da krene i lijvo i desno. Šta mislim da je problem: Nije na vrijeme napravio izbor. Tu nekako više liči na Đinđića ili kako bi se u našoj književnosti i poeziji reklo: „Radičević je mnogo hteo i mnogo započeo…" To znači da je ušao u mnogo aranžmana, ne samo političkih, već i finansijskih. Vidite, mi sada imamo jedan fenomen protiv kojeg ja nemam lično ništa, ne da nemam protiv, već se nekako naviklo u ono doba nesvrstanih da komuniciramo i sa arapskim svijetom i sa islamskim državama, i tad je bilo, Boga mi, i džamahirije i ostalih, da putujemo tamo. Mi smo sada nikad bolje i sa Saudi Arabijom. To je jedno iznenađenje, to je jedna promjena, ako uzmete radikalsku pamet iz prošlih vremena. Ta promjena naravno ima vrlo objašnjive ciljeve, to su investicije. Tu se, Boga mi, napravilo prijateljstvo jače od nekih prijateljstava sa Rusijom. Jako je teško u ovom momentu reći kako će Vučić isplivati iz svega toga, kako će on to uvezati u jendu priču, a moraće

