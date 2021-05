DODIK: NE ŠALIM SE, MI SMO VEĆ NAPRAVILI NEKI NAŠ “NON PAPER”

Komentarišući situaciju u vezi sa neslužbenim diplomatskim dokumentom “non-paper”, navodno upućenog iz Slovenije u Brisel, Dodik je rekao novinarima u Banjaluci da je i Republika Srpska već napravila neki svoj non-paper.

“Svašta se piše, ali ako je to pomodarstvo, evo, ne šalim se, mi smo već napravili neki naš non-pejper, pa ćemo ga jednog dana, kada to odlučimo, isto tako poslati svima“, dodao je on.

Dodik je ocijenio da je ključna aktivnost RS to što će na Narodnoj skupštini održati raspravu, sačiniti i artikulisati svoju platformu za pregovore sa Federacijom BiH i Bošnjacima i Hrvatima kao konstitutivnim narodima o tome šta i kako raditi u BiH, naravno bez stranaca.

On je napomenuo da su stranci ovdje dugo pokušavali da “naprave njima željenu BiH, koja se pokazala kao neželjeni eksperiment”.

“Sve se to govorilo ranije”

Dodik je podsjetio da prije desetak godina niko nije smio pomenuti referendum, niti pričati o tome “da BiH treba da se raspadne, jer je ionako raspadnuta, dok se o tome govorilo u Srpskoj”.

“Sve se to govorilo ranije, a sada to neki i potvrđuju, ranije su nas krivili kao one koji remete nešto, a danas to čujemo iz usta važnih ljudi u svijetu“, rekao je Dodik,piše crna-hronika.

Navodeći da će doći vrijeme mirnog razlaza u BiH, Dodik je istakao da Srbi nemaju razloga da se mobilišu prema bilo kakvoj ratnoj opciji i da treba da se okupe oko politike koja će dati snagu.

Dodik je naveo da u BiH nema govora ni o kakvom ustavnom patriotizmu koji bi mogao da se održi ili širi.

“To što u Federaciji BiH Bošnjaci govore da su BiH patriote, neka misle šta hoće, ali za BiH je potreban neki drugi patriotizam, a ne samo bošnjački, a srpskog i hrvatskog patriotizma, koliko vidim, nema i zato se tu ne može izgraditi ništa”, zaključio je Dodik.

