Brojne reakcije na divljanje Ultrasa u Mostaru

Danas brojne reakcije stranaka.

SDA: Naći učesnike i inspiratore

GO SDA Grada Mostara, najoštrije osuđuje sinoćnje nerede u Mostaru, koji su izazvani od strane navijačke grupe „ULTRASI“.

Istražne organe i policiju pozivamo na trenutnu akciju sa ciljem pronalaženja učesnika nereda, ali i njihovih inspiratora.

Podsjećamo kako ovo nije prvi put da ista navijačka grupa bezobzirno upada u pažljivo birane dijelove Mostara sa ciljem izazivanja nereda, uništavanja imovine, ali i planskog i opasnog narušavanja ukupnih odnosa u gradu.

Mostar i njegovi građani ne smiju biti taoci ovakvog huliganskog ponašanja i svako tolerisanje nasilja ili neadekvatan odgovor nadležnih organa može samo voditi u dalje komplikovanje situacije sa mogućim nesagledivim posljedicama.

Zato pozivamo policiju u Mostaru i HNK da provede energičnu i sveobuhvatnu istragu, te pronađe i uhapsi počinioce. Građani Mostara ne smiju sa strepnjom očekivati hoće li nekome pasti na pamet da im pod okriljem noći i mraka upadne u ulicu izaziva nerede, uništava imovinu ili sije strah!

SDA Mostara će učiniti sve sa svoje strane da se ovakvi incidenti spriječe, te da se svi dosadašnji činovnici i njihovi inspiratori na pravi način procesuiraju.

Ovdje nema niti može biti „ove“ ili „one“ strane Mostara, jer je ovakvim potpuno neprimjerenim ponašanjem ugrožena sigurnost svih građana Mostara bez obzira u kojem dijelu grada žive.

Građane Mostara pozivamo na mir i suzdržano ponašanje, jer je osnovni cilj ovakvih provokacija u pokušajima da se Mostar dodatno destabilizira i grad uvede u stanje opšte nesigurnosti i osjećaja straha.

SDP: Postalo je isprazno pozivati nesposobni MUP HNK, tražimo od FUP-a da stane u zaštitu građana Mostara

Noćašnji huliganski napad u Mostaru ne predstavlja ništa drugo nego demonstraciju sile do danas nekažnjenih pojedinaca i grupa koji već godinama terorišu građane Mostara.

Neometano kretanje grupe huligana tokom policijskog sata i teororisanje građana u gradu koji je pokriven kamerama, samo po sebi nameće i pitanje nalogodavaca ili nerada nadležnih organa.

Pošto smo ranije nakon ovakvih ispada tražili vanredne i tematske sjednice na temu sigurnosti u HNK, a vlast nas odbijala obrazloženjem da su migranti jedina opasnost po sigurnost u Kantonu, ovaj put to nećemo tražiti, jer bi vlast HDZ-SDA bilo kakvom sjednicom samo zataškala ovaj evidentan problem koji ne mogu ili ne žele riješiti.

Uz najoštrije osude napada na građane Mostara, a s obzirom da je postalo besmisleno pozivati vlast HNK da riješi problem huligana, KO SDP BIH HNK će preko svojih zastupnika, a kroz Parlament FBiH ponovno tražiti izmjene Krivičnog zakona koji će podrazumjevati pooštravanje mjera protiv izgrednika koji sebe nazivaju navijačima.

U međuvremenu, ne čekajući traljave reakcije i nemušta saopštenja nesposobne vlasti, pozivamo Federalnu upravu policije da se neodložno uključi u rješavanje ovog problema jer životi građana Mostara i sigurnost njihove imovine nemaju cijenu.

Tarik Tanović: Umjesto policijskog, Mostarom noću vlada navijački sat

Povodom sinoćnjih nereda na ulicama Mostara oglasio se Tarik Tanović, predsjednik Gradskog odbora Mostar:

S obzirom na to da posljednji navijački neredi nisu i jedini u toku pandemije i policijskog sata krajnje je vrijeme da MUP HNK kaže građanima šta to ne radi kako treba, tj. kako je moguće da se više desetina navijača neometano kreću gradom duboko u policijskom satu kako bi došli do mjesta gdje su naumili napraviti nered i naprave ga? Da stvar bude gora, sve se desi nakon fudbalske utakmice kada bi predostrožnost, zbog opravdane pretpostavke da bi se nasilje moglo desiti, trebala biti veća.

To, naravno, izaziva sumnju kod građana da su ili navijači moćniji od policije ili da policija svjesno dopušta nerede koji imaju i političku dimenziju: Da se dižu tenzije i da se skreće pažnja s krucijalnih problema, prije svega posljedica pandemije, s kojima se Mostar suočava.

MUP tu sumnju može vrlo lako otkloniti – pohapsiti izgrednike, finansijski sankcionisati udruge navijača čiji su članovi napravili nerede, ali i klubove kako bi ih natjerali da takve navijače udalje od sebe. Umjesto toga, mi imamo slučaj da se navijačke skupine finansiraju.

Također, pozivamo sve političke stranke, rukovodstvo Gradskog vijeća i gradonačelnika da najstrožije osude sinoćnje incidente, te da gradonačelnik, zajedno sa MUP-om pripremi adekvatan plan mjera u cilju zaštite stanovništva. Zašto, naprimjer, kao u Sarajevu ne obavezati policajce da na uniformama imaju upaljene kamere da vidimo šta su to konkretno radili protekle noći dok su se navijači šetali gradom? Zašto ne pojačamo videonadzor u gradu da nemamo nikakav problem s identificiranjem i skupina i pojedinaca koji prave nerede? Tražimo također izvinjenje MUP-a i gradske uprave građanima Mostara, a posebno stanovnicima Donje Mahale u kojoj su se neredi i desili. Same građane molimo za smirenost, ali i da vrše pritisak na nadležne kako bi radili svoj posao. Podsjećamo: Oni su na posljednjim izborima u vaše ime izabrani, imate pravo tražiti od njih da rade posao koji je u cilju vaše sigurnosti. Očito je kako se primičemo završetku Premijer lige da će sukobi navijača biti sve češći, ne dozvolimo da strah zavlada Mostarom. Pogotovo od navijačkog sata, što je u Mostaru naziv za ono što bi trebalo biti policijski sat,prenose Vijesti

NB: Recidiv ideologije koja ja poražena u ratu i na Međunarodnom sudu u Haagu

Nezavisni blok najoštrije osuđuje vandalizam i teroriziranje građana Mostara od strane huliganske skupine koja sebe naziva Ultrasi – Zrinjski. Pozivamo vlasti i MUP HNK da pohapse i procesuiraju sve izgrednike, kao i gradske vlasti Mostara da sazovu vanrednu sjednicu posvećenu sigurnosti u ovom gradu. Ovo teroriziranje građana Mostara se ponavlja i mora biti institucionalno zaustavljeno.

Jasno je da ne radi ni o kakvim navijačima nego o recidivu ideologije koja je poražena u ratu i na Međunarodnom sudu u Haagu. Suočavanje sa prošlošću i činjenicama mora biti institucionalizirana kroz obrazovni sistem, a politički sponzori ovih vandala moraju biti zakonski spriječeni da propagiranju propale zločinačke ideologije i politike.

