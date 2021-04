KAD ĆE PANDEMIJA ZAVRŠITI? Mogli biste se iznenaditi…

Međutim, u tekstu koji je za «Bloomberg Opinion» napisao Andreas Kluth iznosi se nešto drugačija mogućnost s naslovom «Moramo početi planirati za stalnu pandemiju». Ovaj autor ranije je bio glavni urednik «Handelsblatt Globala», a pisao je i za «The Economist». Autor je «Hannibal and Me» i svakako da je u neke stvari relativno dobro upućen.Vakcina šprica

– S obzirom na svoje karakteristike SARS-CoV-2 može postati naš trajni neprijatelj, poput gripe, ali još gori. Pa čak i ako napokon propadne, naši životi i rutine do tada će se nepovratno promijeniti. Povratak «nazad» neće biti opcija; jedini put je naprijed. Ali na šta precizno? – pita se na početku teksta i nastavlja:

– Većina epidemija nestaje kad populacije steknu «imunitet krda», a patogenu je na raspolaganju premalo ranjivih tijela kao domaćina za samorazmnožavanje. Ova zaštita krda dolazi kombinacijom prirodnog imuniteta kod ljudi koji su se oporavili od infekcije i vakcinacije preostale populacije. Međutim, u slučaju SARS-CoV-2, nedavni događaji upućuju da možda nikad nećemo postići «imunitet krda». Čak ni SAD, koje predvode ispred većine drugih zemalja u cijepljenju i već su imale velike epidemije, neće doći tamo. Rezultat je to analize Christophera Murraya s Univerziteta Washington i Petera Piota na Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu (London School of Hygiene and Tropical Medicine).

NOVI SOJEVI. Glavni razlog je stalna pojava novih sojeva koronavirusa koje se ponašaju gotovo poput novih virusa. Kliničko ispitivanje vakcine u Južnoj Africi pokazalo je da ljudi iz placebo grupe koji su prethodno bili zaraženi jednim sojem nisu imali imunitet protiv mutiranog potomka i bili su ponovno zaraženi.

Postoje slični izvještaji iz dijelova Brazila koji su imali masovne epidemije i koji su potom pretrpjeli obnovljene epidemije. To ostavlja samo cijepljenje kao put prema trajnom «imunitetu krda». Doduše, neke od danas dostupnih vakcina i dalje su donekle efikasne u odnosu na neke nove verzije.

Ali, s vremenom bi i one mogle postati nemoćne protiv nadolazećih mutacija.

Naravno, proizvođači vakcina već grozničavo rade na stvaranju novih cjepiva.NEDOVOLJNA BRZINA I ŠIRINA. Konkretno, inokulacije temeljene na revolucionarnoj mRNA tehnologiji mogu se ažurirati brže od bilo kojeg cjepiva u prošlosti. Ali, serum još treba napraviti, otpremiti, distribuirati i dati ljudima. A taj se proces ne može dogoditi dovoljno brzo, niti pokrivati ​​planetu dovoljno široko.

Da, neki od nas mogu pobijediti u regionalnom krugu ili dva protiv virusa cijepljenjem jedne određene populacije – kao što je to, na primjer, učinio Izrael. Ali evoluciju nije briga gdje obavlja svoj posao, a virus se replicira gdje god pronađe topla i necijepljena tijela s ćelijama koje mu omogućavaju reprodukciju svoje RNA,pišu Novihorizonti

