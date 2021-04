Kako preko balkanskih granica u vrijeme pandemije

poglede na njega, ponašanje i uobičajene navike i prakse, te ih uskratila mnogih životnih radosti.

Recimo, putovanja. U neka zdravija vremena, planiralo se koliko će se odjeće moći natrpati u torbe, gdje će se spavati, kada će se krenuti na put…, a po izlasku iz kuće, trebalo je samo u džep strpati putovnice.

No, danas, prije svega toga, treba „samo“ uredno složiti potvrde o cjeplkjenju, prebolovanom COVID-19, izvaditi pokoji PCR test, provjeriti što od svega toga treba za koju granicu i, eto ga – sve granice padaju, a svijet je spreman za osvajanje, piše Al Jazeera.

Pandemijske mjere zbog širenja korona virusa državne granice su pretvorile u utvrde, što je mnogima ili otežalo, ili onemogućilo bilo kakva međunarodna putovanja.

Na Balkanu, u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije, uvjeti za prelazak granica mijenjali su se mnogo puta, pa i dan-danas mnogi u ne znanju kako ih uopće prijeći, i s kojim dokumentima kako bi dokazali da nisu hodajuće sjeme novog klastera.

No, ukoliko područje Balkana usporedimo s nekim drugim teritorijama svijeta, moglo bi se utvrditiu da prekogranična putovanja u ovom dijelu Europe, ipak nisu toliko komplicirana, te bi se, s izuzetkom Slovenije i Hrvatske, u kojima važe stroža pravila Europske unije i Schengena, kroz sve države moglo proći bez ikakvih pandemijskih dokumenata.

Kako to izgleda u praksi?

Uvidom u službene dokumente svih bivših jugoslovenskih država, jasno je da državljanima svih ostalih „naših“ zemalja najteže ući u Sloveniju i Hrvatsku, koje traže ili dokaze o cjepljenju ili svježe negativne PCR testove, ili dokaze o prebolovanom COVID-19. Ukoliko nemate ništa od toga, onda morate u samoizolaciju ili raditi test o svom trošku, te čekati rezultate, u karanteni.

Najliberalniji režim u regiji imaju Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija, u koje građani svih zemalja nastalih raspadom Jugoslavije mogu ući bez ikakvih epidemioloških restrikcija. Putovnica ili osobna iskaznica i to je sve, i za zdrave i za oboljele.

Srbija je otvorena za sve, osim za državljane Slovenije i Hrvatske, baš kao i Kosovo, koje se vodi principom reciprociteta, pa tako test traži samo od Slovenaca i Hrvata.

Putovanja između Srbije i Kosova su nesmetana, jer, Srbija Kosovo smatra svojom teritorijom, pa tako nema niti potrebu da joj nameće bilo kakve mjere, dok Kosovo na to odgovara recipročno, odnosno, nikako.

Kada je riječ o tranzitu, sve zemlje u kojima su na snazi restriktivne mjere ulaska, dozvoljavaju slobodan prelazak preko svog teritorija,prenose Vijesti

U Srbiji i Hrvatskoj moguće je boraviti maksimalno 12 sati od prelaska graničnog prijelaza, dok je ista mjera na snazi i u Sloveniji, koja je do prije nekoliko dana dozvoljavala svega šest sati za prolaz kroz zemlju. No, treba naglasiti to da, za razliku od Hrvatske i Srbije, Slovenija za tranzit zahtijeva dokaz o krajnjem odredištu.

U interaktivnoj karti Al Jazeere možete pogledati kakav je režim trenutno na snazi u svakoj državi na tlu bivše Jugoslavije prema državljanima ostalih zemalja. Naravno, ovdje je riječ o putnicima koji putuju bez posebnog razloga, dok u svakoj državi postoje i kategorije putovanja koja su oslobođena uobičajenog režima.

