Prema podacima EMSC-a, magnituda potresa iznosila je 6.0 prema Richteru, a epicentar je bio 24 kilometra od obalnog grada Bejaia.

Dubina potresa se procjenjuje na 10 kilometara.

Potres se osjetio na širokom obalnom području Alžira, sve do granice s Tunisom. Izvještaja o eventualnim štetama još nema, piše dalmacijadanas.hr.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.0 in Northern Algeria 41 min ago pic.twitter.com/Yl5BGz73Ty

— EMSC (@LastQuake) March 18, 2021