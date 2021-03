Sarajevo se zatvara, u Mostaru najavljeni derneci

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u glavnom gradu BiH, Vlada KS večeras zatvara ugostiteljske objekte i druge privredne subjekte. Do djelimičnog “lockdowna” u Sarajevu je došlo zbog naglog porasta broja zaraženih koronavirusom, ali i zbog popunjenosti zdravstvenih ustanova.Pojačane kontrole

Kako je najavljeno, od večeras od 20 pa do ponedjeljka do 7 sati neće raditi tržni centri, ugostiteljski objekti, a u hotelima će se moći usluživati samo prijavljeni gosti. Radit će samo trgovine prehranom, apoteke, benzinske pumpe.

Policija i inspekcijske ekipe najavile su pojačane kontrole kako u gradu tako i na obližnjim planinama. Kontrole će biti pojačane i u Istočnom Sarajevu.

Prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravstvo, u Federaciji je trenutno 8.878 aktivnih slučajeva zaraze. Najviše ih je u Kantonu Sarajevo (5.003), zatim u Zapadnohercegovačkom (1.264), HNK (791), TK (720), SBK (367), ZDK (336), USK (208), Livanjskom kantonu (70), a najmanje u BPK (37).

I dok se Sarajevo, zbog sve teže epidemiološke situacije, za vikend djelimično zatvara, u Mostaru nadležni ne pooštravaju postojeće mjere. Uprkos brojnim ograničenjima i epidemiološkim mjerama, u najvećem gradu na Neretvi noćni život se proteklih dana odvijao kao u najboljim vremenima.

Tako se Mostar tokom proteklog vikenda našao u žiži javnosti zbog fotografija krcatog kluba u kojem je nastupila jedna srbijanska pjevačica. Kako saznajemo, i za ovaj vikend su planirani nastupi. U MUP-u HNK jučer su nam samo kratko kazali da oni obavljaju poslove iz svoje nadležnosti te da postoje inspekcijske službe zadužene za nadzor u ugostiteljskim i drugim objektima,piše Avaz

Nemaju upravu

Već danima nije moguće dobiti bilo kakvu informaciju od nadležnih inspekcijskih službi. Poznato je da HNK nema upravu za inspekcijske poslove, poput drugih kantona, ali je činjenica da postoje zaposleni inspektori.

Opsenica: Krši se zakon

Goran Opsenica, ministar zdravstva HNK, podsjeća na to da nepoštivanje propisanih epidemioloških mjera predstavlja kršenje zakona iz ove oblasti.

– Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva naloženo je inspekcijama da kontinuirano kontroliraju provedbu tih mjera te, u skladu sa svojim ovlastima, poduzimaju odgovarajuće mjere, što može uključivati i pokretanje kaznenih prijava protiv počinitelja – kazao nam je on.

