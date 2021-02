Zlostavljač Gazvan krije se u Srbiji: Surovi Libijac je i ranije maltretirao žene, jednu je ošišao naćelavo

Ganomeh Gazvan (Ghanomeh), koji je u decembru prošle godine na Igmanu brutalno zlostavljao bivšu partnericu iz ljubomore, skinuvši je golu na surovoj zimi, nalazi se u Aranđelovcu u Srbiji, gdje se navodno krije kod rođaka. Otkrio nam je to jedan od njegovih bivših prijatelja, koji je ovu informaciju proslijedio sarajevskom tužilaštvu.

Prijetio smrću

Radi se o muškarcu koji živi na području Ilidže, a kojem je Gazvan prijetio smrću jer je odbio nagovoriti njegovu žrtvu da povuče prijavu i izjavu koju je dala policiji i Tužilaštvu Kantona Sarajevo. Danas (jučer, op. a.) je bio u ulici Tanaska Rajića BB u naselju Trešnjevački Put u Aranđelovcu. Komšinica mi je to kazala, jer je njen zet njemu stric. I tamo je pravio incidente. Tu se krije već dva mjeseca. Trebalo mu se i vozilo prebaciti, ali to nije moglo da se izvede. On je nekada bio moj drug, ali šta je ovoj ženi uradio, to ja ne mogu da shvatim i podnesem. Kada sam odbio da utječem na tu ženu da povuče izjavu, počeo je prijetiti meni i mojoj djeci da će nas ubiti. Govorio je da će poslati ljude. Ta žena je pod zaštitom policije i oni je čuvaju. Žena živi u strahu – kazao je Gazvanov bivši prijatelj.

On nam je otkrio da je Gazvanov otac iz Libije, ali da je u ranoj mladosti došao u BiH.

Sklon maltretiranju

-Prije rata je došao u BiH i oženio se njegovom majkom Mirom, koja je iz Srbije. Kada je rat počeo, ona je otišla i ostavila ih. Njih je trojica braće. Jedini je on od braće problematičan, ostali su vrlo uspješni i pošteni. Inače je sklon maltretiranju žena. Prije godinu je izašao iz zatvora. Prije ovoga je isto maltretirao neku djevojku, skidao je golu i fotografirao. A prije sedam ili osam godina jednu je djevojku na Ilidži ošišao na ćelavo, valjda glumio Arkana (Ražnatović, op. a.). Pravio je probleme i u Aranđelovcu, pa ga je policija privodila, ali je pušten, jer nema međunarodne potjernice za njim. Dobio je papir da može boraviti tri mjeseca. Trenutno nema para, a majka mu šalje novac na tuđe ime – pojasnio nam je sagovornik,piše Avaz

Zgražanje javnosti

Ovaj mučni slučaj izazvao je zgražanje regionalne javnosti jer je nesretna žena oteta nakon što joj je Gazvan u mobitelu našao poziv od prijateljice s kojom joj je zabranio da se druži. Na surovoj hladnoći ju je pretukao i natjerao da se skine gole, a sve je snimao mobitelom. Polijevao ju je sokom i ponižavao.

Na kraju ju je natjerao da šmrče spid, što je i on činio.

Potraga za vozilom

Svim sarajevskim policijskim patrolama su već 15. decembra dostavljeni Gazvanovi podaci i lični opis te se, prema navodima iz MUP-a KS, intenzivno traga za njim. On je odranije poznat policiji po nasilju. Potraga je raspisana i za njegovim vozilom Opel Vectra, koje je pokušao prebaciti u Srbiju. Kada je oslobodio ženu i dozvolio joj da se obuče, Gazvan joj je zaprijetio da će je ubiti ako slučaj prijavi policiji te da će joj usmrtiti majku ako mu ne donose 3.000 KM.

