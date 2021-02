Sljedećih dana porast temperature,ali i dalje hladno objavljena velika prognoza za proljeće

Iza zemalja na Balkanu je nekoliko prilično hladnih dana, najhladnijih ove zime.

Riječ je o valu hladnoće koji je zahvatio cijeli kontinent. S tim da situacija u kod nas nije niti blizu (ne)prilikama u srednjoj i istočnoj Europi ovih dana.

Hladnom vremenu priključila se i orkanska bura na Kvarneru u Hrvatskoj, a to je tokom vikenda stvaralo velike probleme u saobraćaju. Bura je u popuštanju, no ako idete na put, svakako prije toga provjerite stanje na cestama.

Sljedećih dana porast temperature, ali i dalje hladno

Sljedećih dana i dalje će biti osjetno hladno. Ovo je prognoza DHMZ-a za sutra:

“Pretežno sunčano, krajem dana uz porast naoblake u zapadnim krajevima. Vjetar slab, u Slavoniji i Baranji do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će umjerena i jaka, na udare i olujna bura i sjeverni vjetar tijekom dana slabjeti uz okretanje na sjeverozapadnjak. Minimalna temperatura između -11 i -6, na Jadranu od -2 do 1, a najviša dnevna između 1 i 6, na Jadranu od 5 do 9 stepeni Celzijusevih – stoji u prognozi.

No temperaturne će vrijednosti sljedećih dana ipak biti nešto više.

Na Jadranu će temperatura zraka biti u osjetnom porastu, posebno dnevne vrijednosti, a bura će oslabjeti. Najviše sunčanog vremena vjerojatno će biti u ponedjeljak, nakon čega će sa zapada pristizati sve više oblaka, u srijedu i mjestimična kiša, piše HRT u prognozi za iduće dane.

I na kopnu će srijeda biti najoblačnija, ponegdje s oborinom, a iako će u ponedjeljak sunca biti u izobilju, zbog vedre i tihe noći, jutro će biti najhladnije. Zatim će temperatura porasti”

Najpoznatiji svjetski meteorološki servis AccuWeather objavio je prije nekoliko dana i veliku prognozu za proljeće za cijelu Europu.

Što čeka Balkan?

Tokom posljednjih nekoliko sedmica zimske oluje zahvatile su Zapadnu Europu, ali i južni dio kontinenta. Na Balkanu se to očitovalo kao val zahlađenja koji je i u dijelove Hrvtske kao i BiH donio jutarnje temperature niže od -10 Celzijevih stepeni. Očekuje se da će ova fronta, koja sa sobom nosi oluje, ostati aktivna i početkom proljeća, najavljuju meteorolozi AccuWeathera.

Očekuje se da će oluje putovati preko Francuske, a zatim u Italiju pa sve do Balkana, posebno tokom marta. Meteorolozi AccuWeathera napominju da je ovo neobičan obrazac za proljeće jer se oluje obično u to doba godine premještaju prema sjeveru kontinenta, penosi Hayat,

– Ova južna olujna staza oslabit će do kraja proljeća, ali će do maja nanijeti štete jugu kontinenta – rekao je viši meteorolog AccuWeathera Tyler Roys, dodajući kako se u regiji do maja očekuje mnogo padavina.

Kako će se oluje približavati Sredozemnom moru, sa sobom će povlačiti više vlage, što će pak dovesti do jakih kiša i grmljavinskih oluja diljem Italije i duž zapadne obale Balkanskog poluotoka. To može povećati rizik od poplava na početku proljeća, posebno u područjima koja su bila preplavljena kišom tokom kraja 2020. godine.

Pirinejski poluotok

Ovaj olujni obrazac tokom početka proljeća nastavit će se i na Pirinejskom poluotoku. Otapanje velikih količina snijega u planinama te kiše koje se očekuju u proljeće u Portugalu i Španiji mogle bi itekako dobro doći kao priprema za ljeto, kada su na ovo području požari česta pojava, navodi AccuWeather.

Krajem proljeća se, kako kaže Roys, očekuje trend dramatičnog zagrijavanja.

Sjeverozapadna i središnja Europa

Nakon jedne od najsnježnijih zimskih sezona u posljednjih pet godina u sjeverozapadnom i središnjem dijelu Europe, mnogi se raduju proljeću i povratku u toplo i sunčano vrijeme.

“Proljeće će kasniti”, rekao je Roys.

Zimska hladnoća zadržat će se martu na područjima od Irske i Ujedinjenog Kraljevstva do južne Skandinavije, Njemačke i zapadne Poljske. Uz hladnoću u martu očekuju se i brojne oluje. Ova kombinacija može dovesti do snijega čak i u dijelovima Škotske, juga Engleske i gorja Francuske i Njemačke.

U drugom dijelu aprila i maja temperature će početi rasti.

Sjeverna i istočna Europa

Kako će se hladni zrak zadržavati početkom proljeća širom Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke, prohladno vrijeme zahvatit će i veći dio Norveške, Švedske i Finske,piše Hayat

Do druge polovice proljeća trag oluje kroz Europu pomaknut će se prema sjeveru, što će dovesti do veće količine oborina u Skandinaviji.

