Traži se 18 ruku za dr. Guzina, moguć prekid konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća?

Nakon sastanka predstavnika „Koalicije za Mostar“ i Prve mostarske partije, Šerif Špago, kao koordinator Koalicije je izrazio žaljenje što se njihovom pozivu nisu odazvali predstavnici SDP-a i Naše stranke.

Osvrnuvši se na zahtjeve kojima su iz SDP-a uvjetovali svoje prisustvo sastanku, Špago je naveo da se jedan odnosio na Salema Marića, koji je, kazao je, javno rekao i u medijima i u Klubu Koalicije da, ako se izabere dr. Zlatko Guzin, on će napustiti i Gradsko vijeće. Nažalost, dodao je, to nije bilo dovoljno predstavnicima “Bh.bloka” da kroz razgovore dođu do zajedničkog progama.

Iz Naše stranke su ih, rekao je, obavijestili da svega nekoliko sati pred konstituirajuću sjednicu ne mogu ozbiljno pričati o programima

Naveo je i da su predstavnici “Bh.bloka” na posljednjem širem sastanku nametnuli temu, odnosno, htjeli su pričati isključivo o glasanju za njihovu kandidatkinju za gradonačelnika, Irmu Baraliju te je njena izjava o tome da bi njena stranka u slučaju da ona bude gradonačelnica bila u opoziciji je zatvorila te razgovore.

Razriješiti špekulacije

– Posebno nas zabrinjava to što se u zadnje vrijeme pojavljuju informacije kao da Gradsko vijeće ne broji 35 vijećnika, jer posebno predstavnici „Bh.bloka“ spominju omjer snaga od 17 naprema 17. Jednostavno, ne spominje se 18.vijećnik. Naša stalna priča je da probosanskohercegovački blok ima 18 ruku i na tome smo zasnivali sve naše planove o tome da gospodin Guzin može imati podršku od 18 ruku, a za kojeg niko u proteklom periodu nije našao nijedan ozbiljan razlog zbog čega ne bi glasali za njega. Pogotovo, vijećnica Naše stranke nikad se nije izjasnila koji je razlog zbog kojeg ona ne bi podržala dr.Guzina za gradonačelnika-rekao je Špago.

Naveo je da se u zadnje vrijeme od “Bh.bloka” često spinuje da SDA ima dogovor sa HDZ-om u vezi izbora gradonačelnika.

– Pozivam ih da te špekulacije danas razriješimo, odnosno, da glasaju za dr. Guzina i da time spriječe navodni dogovor između SDA i HDZ-a. Naš je stav da oni vijećnici koji ne budu glasali za dr. Guzina imaju dogovor s HDZ-om da se izabere dr.Kordić za gradonačelnika Mostara- naveo je Špago.

Upitan znači li ova situacija da je dr. Mario Kordić, kandidat HDZ-a novi gradonačelnik Mostara, Špago je kazao da je uoči sjednice GV-a, zakazana sjednica Kluba Bošnjaka na kojoj će se sagledati mogućnosti o tome da se u narednih nekoliko dana dođe do zajedničkog programa, odnosno, podrške 18 vijećnika za izbor dr.Guzina za gardonačelnika Mostara.

– Nakon rata i u ratu se sjedalo i pokušavalo doći do rješenja, ali, evo, „Bh.blok” je zauzeo stav da neće da razgovara ako njihov kandidat nije prijedlog za gradonačelnika-rekao je Špago.

Na naše pitanje o tome da li to znači da će vijećnici „Koalicije za Mostar“ tražiti odgodu, odnosno, prekid konstituirajuće sjednice GV-a, on je rekao da Koalicija u kojoj je 11 vijećnika i pet političkih subjekata do početka sjednice zauzeti svoj stav. Svoj stav će, dodao je, iznijeti i vijećnici SDP-a i Naše stranke na Klubu Bošnjaka te je izrazio nadu da će se na toj sjednici pokušati doći do nekog prijedloga, odnosno, rješenja kako bi se pokušala osigurati većina za podršku dr. Guzinu. Izrazio je očekivanje da će vijećnici smoći snage da glasaju za dr. Guzina na današnjoj, eventualnoj, sjednici GV-a.Drljević je kazao da su se odazvali ovom pozivu jer se „situacija zakuhala i medijski i među građanima“.

Da je dogovoren direktan izbor gradonačelnika, kako je iznio, ovih problema ne bi bilo.

– Sve je postavljeno na način Bošnjak ili Hrvat, a svi se hvale da je Mostar multietnički grad i mi smo pokušali ići s prijedlogom kandidature Armana Zalihića, ali, nažalost, nismo dobili dodatno vrijeme da se iznađe kompromis. Očekivao sam da će doći iz SDP-a i Naše stranke, makar, da se iznesu stavovi. Realno, šta može PMP sam bez Bh.bloka, ali vidjet ćemo, znat ćemo danas-kazao je on.

“Uvukli su nas u rat svjetova”

Odgovarajući na pitanje o tome kakav je njihov odnos s „Bh.blokom“, Drljević je odgovorio da PMP nije bila dio tog saveza nikad,piše Avaz

– Nismo, uglavnom, radi Naše stranke. Oni su stalno od početka imali odbojnost, tako da u odnosima s njima nikad ništa nećemo imati. To je jasno. Druga stvar koju ljudi ne razumiju jeste da se mi pokušavamo baviti lokalnom politikom i jedina smo lokalna partija, ali su nas uvukli u rat svjetova. Sa jednim dijelom SDP-a smo, tako mogu reći, jer nam neke stvari nisu jasne kad u tim velikim partijama uvijek nešto dolazi odozgo. Ja sam lično ultralokalni i ne pada mi napamet da ikog išta pitam osim ljudi ovdje. Mi ćemo sarađivati s ljudima, nećemo s korporacijama, naš plan je da budemo ovdje, da živimo ovdje, da nam okruženje bude čistije i sigurnije da ne otvaramo prostore za neke traumatične stvari- poručio je Drljević.

