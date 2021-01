“Tim za reviziju“prečešljao poslove bivše vlasti: Stanivuković sutra u javnost iznosi činjenice od kojih bi se Banja Luka mogla zatresti

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković sutra će javnosti iznijeti detalje prvog izvještaja “Tima za reviziju“, koji je prethodnih dana “češljao” javne nabavke, ugovore, sporazume i ostalo u Gradskoj upravi, koje je radila bivša vlast.

Prema nalazu tog tima, kako se tvrdi, došlo se do mnogih dokaza koji upućuju da se u Gradskoj upravi poslovalo nezakonito. “Kriminal je uhvaćen kao zec i ne može više da pobjegne. Nakon 30 dana, predstavljamo prvi izvještaj našeg ‘Tima za reviziju’, a nakon toga ćemo preduzeti prve pravne korake po pitanju onoga što smo zatekli”, rekao je Stanivuković za “Bl-portal”.

On kaže da će sutra otkriti samo dio onoga što je do sada otkriveno i da će od nadležnih institucija tražiti da na bazi toga reaguju. “Ovo treba da bude nauk svima onima koji danas pokušavaju da ukradu nešto u nekim drugim institucijama, da to ne rade, jer će i oni doći na red. Ništa više neće biti isto”, rekao je gradonačelnik, najavljujući za sutra u podne u Gradskoj upravi prvu konferenciju za novinare, na kojoj će otkriti detalje zatečenog kriminala, koje je pronašao njegov “Tim za reviziju”,piše Slobodnabosna

