Meteorolog Nedim Sladić najavio promjenu vremena, evo kad nas očekuje 30 centimetara snijega

U prizemlju formira se novo ciklonalno polje koje će sutra utjecati na vrijeme u našoj zemlji donoseći vlažan i nestabilan zrak s kojim će u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne biti obilnijih padavina, naročito na navjetrinskim stranama Dinarida. Polje se dodatno produbljuje, odnosno jača nad Italijom i odmiče prema kraju dana prema srednjem Jadranu i Bosni i Hercegovini, a uz ciklonu je vezana i pripadajuća fronta okluzije. Prelaskom ciklonalnog centra i pripadajuće okludirane fronte u prizemlju preko Bosne i Hercegovine dolazi do promjene visinskog strujanja s jugozapadnog na sjeverozapadno i priliva hladnijeg zraka s kojim će kiša u večernjim satima najprije na sjeverozapadu Bosne preći u susnježicu i snijeg, a u noći s nedjelje na ponedjeljak i u ostalim bosanskim područjima, uz stvaranje snježnog pokrivača. Zima se ponovo vraća.Ujutro i prijepodne pretežno oblačno vrijeme sa padavinama u Krajini, zapadnim, jugozapadnim područjima Bosne, u Hercegovini i djelomično u centralnim područjima Bosne. U nižim područjima zemlje padat će kiša, a na nadmorskim visinama iznad 1200 metara snijeg. Intenzivnije padavine se prognoziraju uz navjetrinsku stranu Dinarida gdje će usljed izraženijeg hlađenja zraka postojati uslovi za obilniji snijeg. Bez padavina u prvom dijelu dana očekuje se na većem prostoru Posavine i Tuzlanskog kantona. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 9, na jugu do 12 ºC.

U ranim večernjim satima prolaskom ciklone preko Bosne i Hercegovine sa zadnje strane sistema počet će pritjecanje sve hladnijeg zraka s kojim će najprije u Krajini kiša preći u susnježicu i snijeg, a potom uz prolazno pojačan sjeverozapadni vjetar se širiti prema ostatku zemlje gdje se prelazak kiše u snijeg očekuje u noći na nedjelju. Očekuje se do ponedjeljka ujutro između 3 i 10, lokalno u brdsko-planinskim područjima do 15 cm novog snježnog pokrivača u nižim predjelima, a na najvišim planinama i preko 30 cm, prognozirao je Sladić,piše Slobodnabosna

