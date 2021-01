Bjelašnica posjetioce ostavlja bez daha: Odlične ski staze, čist zrak, raznolika gastronomska ponuda

Bjelašnica je jedna od najpopularnijih planina u Bosni i Hercegovini koju posebno tokom zimske sezone posjeti na stotine hiljada ljudi, od lokalnog stanovništva do brojnih drugih gostiju, sve češće posebno iz zemalja regije, javlja Anadolu Agency (AA).

Ove zime su, također, sve staze bh. olimpijske ljepotice svaki dan popunjeni skijašima i drugim gostima koji uživaju u očaravajućoj zimskoj idili koju brojnim interesantnim sadržajima i zanimljivostima pruža ova planina koja se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, smještena jugozapadno od glavnog grada Sarajeva.

Skijaški kompleks Bjelašnica-Igman zaista je jedinstven prostor koji nudi brojne pogodnosti svojim gostima. Rijetka je kombinacija oštrih staza za alpske skijaške discipline i širokih prostranstava namijenjenih onima koji uživaju u trčanju na skijama.

Ski centar Igman – Bjelašnica obuhvata tri skijališta: Babin Do, Veliko Polje i Malo Polje. Babin Do se nalazi na planini Bjelašnica dok se Malo Polje i Veliko Polje nalaze na Igmanu. Babin Do je najveće od ova tri skijališta.

– Idealni uslovi za odličan odmor –

Staze na Babinom Dolu spadaju u sami vrh evropskih ski staza. Skijalište raspolaže sa osam ski staza i pet dječijih staza, te sa tri žičare i pet ski-liftova, koji voze i do samog vrha Bjelašnice, na 2.067 metara nadmorske visine. Bjelašnica je prema tome jedinstvena i autentična planina koja svakako predstavlja jedan od brojnih dragulja bh. prirode.

Direktor Kantonalnog javnog preduzeća ZOI’84 Edis Baković u razgovoru za AA kazao je da na olimpijskim planinama Bjelašnica i Igman postoje idealni uvjeti za odličan odmor i skijašku sezonu.

“Imamo i snijega u ogromnim količinama. Zadnjih deset godina nije pao ovoliki snijeg na Bjelašnici. Završili smo u predsezoni i vještačko osnježavanje kompletnog dijela staze Kolijevke do međustanice. Pored prirodnog imamo i vještački snijeg, tako da imamo sve preduslove za idealnu ski sezonu ove godine”, kazao je Baković, dodajući kako je na sarajevskim planinama svake godine sve veći broj posjetilaca i turista tokom zimske sezone:

“Imamo sve veći broj posjetilaca i sve veći broj omladine i djece koji dolaze na naše planine. Pogodnost je što su Bjelašnica i Igman blizu Sarajeva, znači treba nekih dvadesetak minuta vožnje vozilom. Ovdje je vrlo svjež zrak i klimatski uslovi su idealni, a Igman i Bjelašnica su među mjestima koja imaju najviše ozona u Evropi, što nam pogoduje i u skijaškoj sezoni”.

– Raznovrsni smještajni kapaciteti –

Na sarajevskim planinama postoje brojni i vrlo kvalitetni smještajni kapaciteti u kojima se gosti mogu odmarati i uživati u prelijepom ambijentu okruženom prirodom i čistim zrakom.

“Pored apartmanskih ovdje imamo i tri hotela na Bjelašnici. Imamo jedan novootvoreni hotel na Igmanu na Velikom polju. Komunikacija sa gradom je idealna, tako da je sve to na usluzi našim korisnicima”, rekao je Baković, naglasivši da se na bh. planinama poštuju sve potrebne epidemiološke mjere uvedene zbog pandemije koronavirusa.

“Firma ZOI’84 i Olimpijski ski centar Bjelašnica i Igman su ispoštovali sve mjere predviđene Kriznim štabom. Znači, drži se distanca, razmak između skijaša, svi skijaši imaju maske, šestosjed nije u punom kapacitetu, morali smo ga reducirati na trosjed, ali naši korisnici su prezadovoljni”, kazao je Baković.

Dio staza je osvjetljen visokokvalitetnom takmičarskom rasvjetom za noćno skijanje, a ski centar posjeduje i instaliran sistem za vještačko osnježavanje staza.

Baković ističe kako posebnu pažnju i interesovanje zaljubljenika u skijanje izaziva upravo noćno skijanje na Bjelašnici.

“Tu smo sklopili ugovore s nekim bankama da oni refundiraju određeni dio sredstava, tako da korisnike naših usluga noćno skijanje faktički košta šest, sedam maraka. Tako da smo oduševljeni posjetom i imamo veliki broj posjetilaca na noćnom skijanju”, istakao je.

Pozvao je sve da posjete ski centar Igman i Bjelašnica i da se i sami uvjere u ljepote i brojne pogodnosti koje nude ove bh. planine.

“Za svakog će se nešto naći, i za skijanje, bordanje, šetnju i za uživanje u čistom zraku, a imamo i vrlo kvalitetnu gastronomsku uslugu, tako da se niko neće pokajati, ko dođe i bude naš gost”, rekao je Baković.

Bjelašnica je olimpijska planina na kojoj su se na 14. Zimskim olimpijskim igrama 1984. godine u alpskom skijanju takmičile legende skijaškog sporta, a 1985. je bila domaćin utrke Svjetskog kupa u skijanju. Dok se skijate stazama Bjelašnice nekako osjetite i taj olimpijski duh.

– Osigurane mjere u pandemiji koronavirusa –

Skijalište ima oko 15 kilometara skijaških staza, koje se protežu od 1.250 do 2.067 metara nadmorske visine. Staze na vrhu izgledaju kao visoke Alpe, dok one na sredini i na dnu prolaze kroz gustu borovu šumu, što stvara idiličnu atmosferu za skijaše i snowboardere.

Ako ste ljubitelj planine, čak iako se ne bavite sportom, na Bjelašnici možete uživati u pogledu na ski staze vozeći se trosjedom ili dvosjedom žičarom.

Posjetioci koji dođu na Bjelašnicu mogu koristiti veliki parking, a na planini se nalaze i brojni apartmani te hoteli čiji ukupni kapacitet je preko 5.000 kreveta.

Predsjedavajući Povjerenstva Turističke zajednice Kantona Sarajevo Mufik Muslić kazao je da su uprkos pandemiji COVID-19 osigurali sve potrebne uslove za boravak gostiju na bh. olimpijskim planinama.

“Raspolažemo sa adekvatnim kapacitetima za uživanje na našim planinama, od skijanja, sankanja, avanturističkih sportova, pješačenja, rekreacije, planinarskih staza, motornih sanki, sve ono što čini jedan lijep i ugodan boravak na planini. Također, Bosna i Hercegovina, Sarajevo, naše olimpijske planine prebogate su interesantnom gastronomskom ponudom. Mi vam u ovom divnom ambijentu možemo ponuditi zadovoljstvo za dušu i srce, za jedan vrlo kvalitetan odmor”, kazao je Muslić.

– Blizu prijestolnice –

Jedna od pogodnosti koje nudi ova planinska ljepotica je udaljenost od prijestolnice BiH, centra Sarajeva samo oko 25 kilometara. Svi oni koji ne posjeduje vozilo mogu koristiti autobusku liniju kako bi stigli do ove planine.

“Možemo kazati da je Sarajevo zaista jedan od rijetkih evropskih gradova gdje se veoma brzo nalazite na olimpijskim planinama i uživate u netaknutoj prirodi, čistom zraku i divnim pejzažima. Grad Sarajevo raspolaže sa adekvatnim smještajnim kapacitetima, odličnim hotelima, restoranima, tako da naši gosti mogu da kombinuju da borave u toku noći u gradu i da koriste njegove turističke potencijale, a u toku dana da svoje slobodno vrijeme provode na našim planinama”, rekao je Muslić.

Osim što bh. planine nude vrlo kvalitetnu ponudu, brojne sadržaje i raznovrsnu hranu, cijene su veoma povoljne u odnosu na većinu drugih evropskih skijaških destinacija.

“Jedna od ključnih pogodnosti, ono što je svim turistima posebno interesantno, je da za relativno ekonomski prihvatljivu cijenu dobiju jako dobru i kvalitetnu uslugu u odnosu na cijene boravka na planinama u regiji i Evropi. Olimpijske planine su najpovoljnije po cijenama u odnosu na visok nivo kvalitete usluga”, kazao je Muslić.

Prema posljednjim podacima, tokom nekoliko posljednjih godina značajno je povećan broj posjetilaca i turista u Sarajevu i na okolnim olimpijskim planinama.

“Mi smo prezadovoljni. Čak smo u jednom momentu imali i problem jer nismo mogli da ih sve smjestimo. Danas možemo kazati da su naše olimpijske planine jako dobro popunjene, i što je jako bitno imamo dnevno kretanje gostiju i turista. Najviše je domaćih gostiju i turista iz regije, a imamo i značajan broj turista van regije Balkana”, rekao je Muslić, dodajući da u cijeloj BiH postoje vrlo kvalitetni ski centri koji nude brojne sadržaje svojim gostima.

– BiH ima kvalitetne ski centre –

“BiH raspolaže za zaista kvalitetnim ski centrima koji imaju svoju perspektivu, i što je jako bitno, na raspolaganju imamo ponudu za sve nivoe skijaša i rekreativaca, od ekstremnih staza do početnika sa jeko velikim brojem kilometara uređenih skijaških staza i svom pratećom infrastrukturom”, kazao je Muslić.

Sarajevo se posljednjih nekoliko godina sa interesantnim sadržajima koje nudi pozicioniralo na mapu najpoželjnijih svjetskih destinacija. Kao grad posebnog ugođaja, centra različitih kultura i religija, ukusne hrane i bogate zabave postao je prepoznatljiv i nezaobilazna destinacija turista iz cijelog svijeta.

Muslić je stoga na kraju pozvao ljude iz cijelog svijeta i regiona da posjete planine Bjelašnicu i Igman i osjete sve čari i ljepote ovih olimpijskih ljepotica.

“Pozivamo ih da i oni osjete ovo zadovoljstvo koje mi ovdje u Sarajevu imamo priliku vidjeti svaki dan. BiH je inače poznata po tome da su njeni ljudi vole goste. Želimo da svaki naš turista postane naš ambasador i neka kaže šta je to osjetio i vidio na olimpijskim planinama u Sarajevu”, istakao je Muslić.

