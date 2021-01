PROCURILI NEVJEROVATNI DETALJI: Ikona poklonjena Lavrovu vrijedna 12,5 miliona eura, A SAKRIVENA JE…

Sporna pozlaćena ikona, stara 300 godina iz Luganjska, koju je predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik poklonio šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu, vrijedna, nevjerovatnih, 12,5 miliona eura bila je pohranjenu u depozitu Banke Srpske u stečaju, koja je preuzela bivšu UKIO banku, saznaje BN TV od izvora bliskih Dodikovom kabinetu.

Prema tvrdnjama tog izvora, Dodiku je servirana priča da imaju poklon za Lavrova, pozlaćenu ikonu, koja je pohranjena u depozitu Banke Srpske, ostala iza vlasnika UKIO banke, čiji si vlasnici bili Ukrajinci i da će time obradovati ruskog šefa diplomatije i još više učvrstiti svoje prijateljske veze sa Rusijom.

Obrazloženje Dodiku, prema tome izvoru, je bilo da će tim poklonom samo vratiti Rusiji ono što im i pripada, a time još više osnažiti svoje veze sa tom zemljom.

Sam čin predaje poklona u Istočnom Sarajevu bio je, kako tvrdi naš izvor, izvan svih protokola. Jedan od Dodikovih savjetnika, priča on, na sastanak sa Lavrovim je uveo dvije TV kamere kako bi snimile čin uručenja poklona, Prije same ceremonije uručenja, otkriva on, taj savjetnik je takođe prenio i informaciju da sa Lavrovim želi da se čuje i Emir Kusturica…

Lavrov je prihvatio da razgovara sa Kusturicom i nakon kraćeg razgovora uslijedilo je i slikanje i uručenje ikone, za koju se naknadno ispostavilo da je ukradena i da pripada Ukrajini,

Šef ruske diplomatije je spornu ikonu odmah vratio u ambasadu BiH u Moskvi uz propratno pismo da je vraća darodavcu dok Interpol ne utvrdi porijeklo te ikone.

Kao što nije poznato otkuda ikona u depozitu Banke Srpske u stečaju, tako nije zvanično poznato ni kako je unesena u BiH, gdje je, kako je saopšteno iz Dodikovog kabineta, pohranjena u njegovom sefu.

Ambasador BiH u Moskvi Željko Samardžija je priznao da je ikonu predao u Dodikov kabinet, ali ne i kako je ona unesena u zemlju.

Komentarišući “aferu ikona” Dodik je rekao da je u pitanju porodična ikona i da će biti vraćena toj porodici, navodeći da tu nema ništa sporno i da su mediji sve izmislili.

Izvor blizak Dodikovom kabinetu, tvrdi da ljudi oko Dodika sada razmišljaju da izrade kopiju iste kako bi sakrili orginal, a priča o ikoni o “tričavih” 300 evra koju je plasirao portparol SNSD-a Ratko Kovačević imala smisla za izlaz iz ove situacije.

Hoće li se bura oko ikone stišati tako što će se pojaviti plagijat ili će kao što je i poprimila svjetske razmjere nekog da oduva. U svakom slučaju ovo je presedan težak, koji Republiku Srpsku može koštati puno, jer se prvi put dešava da jedan državnik vraća poklon darodavcu i sugeriše da Interpol utvrdi porijeklo tog dara, u ovom slučaju ikone,piše Slobodnabosna

Da podsjetimo da je SRNA prenijela vijest s fotografijom da je Dodik poklonio Lavrovu pozlaćenu ikonu staru 300 godina pronađenu u Luganjsku.

