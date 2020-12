“HAJDE MAJSTORE, PROMIJENI ME” Dodik poručio Incku da ga se NE PLAŠI

Već 10 godina ne čitam isprazne kominikee Savjeta za sprovođenje mira u BiH, jer umišljaju da nama treba da daju zadatke kao da nemamo pametnijeg posla. Nisam čitao ni posljednji kominike i ne zanima me. Savjet za sprovođenje mira bi konačno trebalo da prestane da na takav način djeluje – rekao je Dodik novinarima.

On je podsjetio da u posljednjih pet godina nijedan kominike nije ispunjen i da je sve isprazna priča.

– Dosta je više tutorstva i da se govori šta ovdje treba da radimo. Savršeno dobro znamo šta treba da radimo, a oni su u značajnom obimu remetilački faktor, pogotovo visoki predstavnik koji bi konačno morao da napusti BiH – rekao je Dodik i dodao da je tek sinoć saznao za sjednicu Savjeta za sprovođenje mira.

On je podsjetio da Rusija ne podržava kominikee Savjeta za sprovođenje mira.

– Stalno nam govore da je sastavni dio Ustava BiH Konvencija o ljudskim pravima i slobodama u kojoj piše da narodi imaju pravo na samoopredjeljenje, a ne nacionalne manjine. Taj pravični svijet ne dozvoljava Srbima u BiH samoopredjeljenje, a Šiptarima, kao nacionalnoj manjini na Kosovu, pokušava da podrži neku državu. To je nepravedan odnos – kaže Dodik.

On je ponovio da Srbi nemaju problema sa BiH koja je u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Komentarišući izjavu visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da je dao rok od šest mjeseci političarima u BiH da promijene politiku ili će tražiti reagovanje EU, Dodik je upitao ko još vjeruje Incku, odakle mu nadležnost i da li piše u Dejtonskom sporazumu da može da mijenja politiku u BiH?Incko služi za zamajavanje, jer hoće da se dopadne političkom Sarajevu i zato nešto izmišlja. Šta znači promjena politike, to je priča Sarajeva da dolazi nova administracija SAD pa se probudio Incko da ne zaostaje za očekivanjima Bošnjaka. Kada je on sa ozbiljnim političarem razgovarao – rekao je Dodik.

Dodao je da je Incko “šeret koji pokušava da na sebe skrene medijsku pažnju”.

– Pošto su najavljivali da ide, sada hoće da obilježi ovo vrijeme. Koga će kazniti i kakvo njegovo kažnjavanje? Deset godina ne može da objavi odluku u našem Službenom glasniku i tako neće moći ni sada. Incko je smiješna figura u ispunjavanju očekivanja morbidnog političkog Sarajeva da neko bude kažnjen – smatra Dodik,piše Srpskainfo

On kaže da mu bonjšački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović poručuje da mora promijeniti politiku inače će nestati sa političke scene.

– Zamislite kakav je to doživljaj i sigurno je da se ljudi u Sarajevu zanose. Ne mislim mijenjati politiku, a Incka se ne bojim, njegove prijetnje su prazna priča i izazivam ga da me promijeni – hajde majstore da vidim kako ćeš to uraditi – zaključio je Dodik.

Facebook komentari