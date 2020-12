Na gay orgijama uhvaćen europarlamentarac: Poznato o kome se radi

Nakon racije je otkriveno da je na zabavi uhvaćen i jedan parlamentarac, a sada je i otkriveno da se radi o Szájeru. To možda i ne bi bilo toliko čudno da Mađar nije jedan od utemeljitelja konzervativne Orbanove stranke Fidesz koja se aktivno bori protiv LGBT zajednica.

Szájer je lukavo još u nedjelju podnio ostavku pod izgovorom da je u ‘teškom psihičkom stanju zbog lockdowna’, ali eto, prava istina izašla je na vidjelo tek danas

Iz Euronewsa nisu uspjeli dobiti odgovor Szájera na spomenuti incident, ali Mađar je poslao saopćenje u mađarske medije.

“Novine u Belgiji su objavile da sam sudjelovao na kućnoj zabavi u Bruxellesu. Policajcima sam na licu mjesta objasnio ko sam, a oni su sve zapisali i poslali me kući uz upozorenje”, napisao je Szájer

Otkrio je još jedan do sada nepoznati detalj.

“Nisam koristio droge, policajcima sam rekao da sam spreman ići na test za droge. Policija je rekla da je pronađena jedna tableta Ecstasyja, ali to nije moja, nemam pojma ko mi je to podmetnuo”, dodao je on.

Na kraju je rekao da odlazi iz Bruxellesa, prenosi “Jutarnji“.

Szajer je jedan od najbližih saradnika konzervativnog mađarskog premijera Viktora Orbana. Bio je član komisije koja je pripremala nacrt novog ustava iz 2012. u kojem piše da Mađarska mora štititi brak kao zajednicu muškarca i žene.

Krajem 1990-tih je studirao je na Oxfordu kao stipendista fondacije Georgea Sorosa kojeg Orban i Fides optužuju za podrivanje tradicionalnih vrijednosti mađarskog društva.

Prema pisanju belgijskih medija, sporna zabava dogodila se u petak navečer u vrijeme policijskog sata koji je od 22 do 6 sati na snazi u glavnom gradu Belgije i sjedištu europskih institucija.

List Derniere Heure objavio je da je policija prekinula zabavu na kojoj je sudjelovalo 25 osoba. Konzumirali su alkohol i drogu, a bilo je i grupnog seksa, navodi list o partiju na kojem su većinom bili muškarci.

Kada je policija upala više sudionika je bilo nago, a jedan je pokušao pobjeći i pritom se povrijedio. Riječ je o zastupniku Europskog parlamenta koji se pozvao na zastupnički imunitet, piše Derniere Heure.

