Lagumdžija: Pobjeda Dine je kao da je Ronaldo došao u Želju, ali ne može sam

Univerzitetski profesor i bivši ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija kazao je za N1 kako posljednja politička dešavanja bude nade, ali ga je strah da će ta euforija ostati na “automatskom pilotu”. Istakao je kako je ovo pobjeda Elmedina Konakovića i Draška Stanivukovića, ali da to nije dovoljno za promjene.

“Ljudima je svega do glave. Mene bi bilo strah da sam na njihovom mjestu sada jer ne razumiju koliko se gnjeva u ljudima nakupilo. Dino ili Draško su jedina dva pobjednika u ovim izborima. Mislim da je paradigma jedne promjene ono što se desilo u Goraždu gdje je pobijedio mladi i perspektivni Ernest Imamović, Tomislavgradu gdje je HDZ prvi put ostao bez gradonačelnika. Ima pomaka. Tuzla, Bijeljina, Banjaluka, Zenica, Bihać, Luakvac – to su sve sredine u kojima su SDA, SNSD i HDZ brutalno poraženi. To budi nadu, ali ono što mene plaši je da će ta euforija biti na automatskom pilotu”, rekao je Lagumdžija u novom danu.

Govoreći o promjenama u Sarajevu rekao je kako, uprkos ovoj pobjedi, dešava se destruiranje ljevice koja kontinuirano pada ako se porede rezultati posljednjih 20 godina.

“Pobjeda četvorke, odnosno Dine Konakovića, to meni izgleda kao da je Ronaldo došao u Želju, ali ne možete s takvom timom i jednim super igračem otići igrati Ligu šampiona i očekivati da ćete završiti u finalu”, rekao je Lagumždija.

Dodao je kako ga zabrinjava i to što, pored toga što ljevica pada, podrška desnici raste.

“Kompletna četvorka ima duplo manje glasova nego što imaju zelene nijanse koalicije. To je zabrinjavajuće kao i potpuno nestajanje ljevice iz RS. Ima šanse da se u naredne dvije godine nešto uradi ako se ovo iz Sarajeva, Banjaluke, Zenice i Bihaća prelije”, kazao je Lagumdžija.

Govoreći o posjeti visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednik Evropske komisije Josepa Borrella, kazao je kako je on ponovio isto ono što je rečeno članovima Predsjedništva BiH kada su dva puta bili u posjeti BiH.

“Milorad Dodik je ponovo davao objašnjenja da smo u ekonomski teškoj situaciji na šta mu je Borrell objasnio da EU nije štvedski sto da tu dođeš i uzmeš nešto. Srećom od nas ne traže ništa nemoguće, nikakav srtedstva. Dodik je i u Briselu pitao gdje je onih 250 miliona eura koje ste obećali, a odgovor je i tada bio – uradite domaću zadaću pa će početi stizati novac”, rekao je Lagumždija.

Naglasio je kako je potpuno uvjere da će za 10-ak godina Zapadni Balkan i EU biti jedno u političkom smislu, ali da Zapadni Balkan, pa samim time i BiH, mora stati na svoje noge i ponašati se u skladu s evropskim vrijednostima što danas, nažalost, nije slučaj.

Na pitanje kako BiH izgleda danas 25 godina nakon Dejtona, Lagumdžija je rekao: “Tužno”.

“Imate danas zemlju koja je prije rata imala 4,2 miliona stanovnika, a danas se ne zna je li 2,7 ili 3,3, miliona. Broj registriranih birača je otprilike kao i broj stanovnika što govori da tu nešto ne štima. Ono što je dnas osnovni problem BiH je nedostatak prespektive, prije svega za mlade ljude. Borrellova poruke je ka tome bila usmjerena. Lideri govore da se broj nezaposlenih smanjuje što je tačno jer je veliki broj ljudi otišao odavde i skinuo se s biroa. Naš najveći problem je odlazak mladih ljudi i što prošle godine u BiH smo imali oko tri posto više djece u osnovnim školama, a broj upisanih u prve razrede sad se smanjio za oko pet posto”, rekao je Lagumdžija,prenosi Depo

Kazao je kako se BiH jeste pomakla naprijed, ali da se ostali brže miču.

“BiH je poslije Dejtona bila puna nade, ljudi su vjerovali u to da ćemo imati šansu. Nažalost danas smo zakopani u politike iz 1990-ih koje vladaju ovom zemljom. Mi smo prije 20 godina pokušavali ući u Vijeće Evrope i 2002. ušli smo. Srbija je zajedno s nama lobirala da uđemo jer će i njima biti lakše da uđu. Srbija je danas ispred BiH kada su u pitanju evropske integracije. Posebno me plaši nedostatak liderstva i vizije ljudi – četiri čovjeka koji su naši institucionalni lideri SDA, SNSD, HDZ i DF. Osnovna stvar je da se na neki način pojave, ne novi, stari ili mladi – jedna kritična masa ljudi koja može pokrenuti ovu zemlju, da imaju manje površnosti i populizma. Nažalost ovo danas što imamo ne čini nas ništa boljim nego što smo bili prije 25 godina”, zaključio je Lagumdžija.

