Mirjana Karanović se oprostila od Mustafe Nadarevića, poruka slama srca

“Ja sam sa Mujicom radila “Oca na službenom putu”, i te saradnje se sjećam i dan danas, iako je to bilo davno, ali u međuvremenu smo se dosta viđali. Kad god je bilo nekih predstava, premijera… Ja sam dugo znala da je bolestan. On je kao glumac poseban, zaista poseban, i zaista veliki… I dugo ćemo ga pamtiti po svemu što je uradio. Bio je dobar čovjek, to je ono što je isto važno, pored toga što je bio dobar glumac”, s posebnim emocijama govorila je Karanović.

“Mnogo glumaca je u posljednje vrijeme otišlo, tuga je to. Tužno je kada neki veliki ljudi odlaze… Laka im zemlja”, zaključila je, prenosi “Nova“.

Podsjetimo, Nadarević je jučer preminuo u Zagrebu nakon duge borbe s teškom bolešću, karcinomom pluća. Imao je 77 godina.

Vijest o njegovoj smrti jučer je potvrdio glumac Moamer Kasumović za portal Radiosarajevo.ba.

Nadarević je nedavno otpušten iz bolnice i bio je u kući u Zagrebu.

Kako su pisali mediji nije izlazio iz kuće zbog epidemiološke situacije.

