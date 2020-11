Čampara otkrio: Volio bih da imamo ženu premijera… Osobu koja je iskusna, iz realnog sektora, ekonomista…

Aljoša Čampara, zastupnik u skupštini Kantona Sarajevo i ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine kazao je da i dalje ne razmišlja o ulasku u neku stranku ili osnivanju nove nakon što je, kako je kazao, izbačen iz SDA. U izbornoj noći je čestitao Narodu i pravdi i sarajevskoj četvorki na pobjedi u Sarajevu, piše N1.

Na pitanje da li će se priključiti Narodu i pravdi čiji je osnivač Elmedin Konaković, također bivši SDA-ovac, kazao je:

“Narod i pravda, vidjet ćemo. Ne razmišljam mnogo o tome u ovom trenutku. Kandidati četvorke su pokazali uspjeh. Možemo vidjeti da ima mladih i pametnih ljudi. Vidio sam jedan status na Facebooku, kandidata za načelnika Općine Novi Grad, Adnana Delića, koji je čestitao protukandidatu. To me radovalo. Radi se o jednom mladom i perspektivnom čovjeku, novom političaru s vizijom. Mladi su se probudili i zainteresovani su za politiku, to je budućnost BiH”, rekao je Čampara.

Kazao je da ima raznih promišljanja, najava, ali njegov fokus je na građanima.

“Ima previše stranaka, manje su bitne od države i građana. Volio bih da idemo u proces ukrupnjavanja, da težimo ka euroatlantskim integracijama, da pravimo bolji ambijent za grđane”, rekao je.

Na pobjednicima Lokalnih izbora u BiH je sada da se dokažu, ocijenio je Čampara.

“Ako se budu ponašali onako kako ne bi trebalo – ima kazna i za njih. Dobra je prilika da se probosanske stranke ujedine oko izbora u Mostaru, da donesemo neke nove promjene”, kazao je Čampara.

Čampara je kazao da o novom mandatu u Vladi FBiH uopće ne razmišlja, te da nema ambicije da bude ministar ni ti ni u novoj Vladi KS.

“Bio sam dovoljno ministar i mislim da nikome ne treba dati preko dva mandata. Dvije godine poslije Općih izbora smo u tehničkom mandatu, to je nedopustivo. Ako neko misli da ova država zavisi od pojedinaca – vara se”, kazao je Čampara.

Govoreći o novoj Vladi Kantona Sarajevo – nada se da će privući nove, mlade ljude, bez političkih mrlja.

“Volio bih da nova Vlada bude ekspertska, da ministri služe građanima, volio bih da imamo i ženu premijera. Osobu koja je iskusna, iz realnog sektora, ekonomista. Ako to bude muškarac, da bude poput ovog mladog momka (Delića) koji se pojavio na sceni”, rekao je za N1

Čampara je kazao kako se nada novim, mladim ljudima, kvalitetnim, neopterećenim i ljudima koji će unijeti promjene.

“Neću tražiti pozicije, ministarstva za sebe, svoje direktore. Zgražavam se na takve postupke pojedinaca. Ne želim da imamo svog ministra i sično. Bit ću zastupnik kakav sam bio i do sada. Ako ova Vlada ne bude radila dobro – bit ću najžešći kritičar te vlade”, kazao je Čampara dodavši da se nada da nova Vlada neće praviti greške kao prethodna i da će građani biti u fokusu.

Facebook komentari