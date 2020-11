Kandidat SDA u Ilijašu napao simpatizera NiP-a

Na dan izbora na jednom biračkom mjestu u Hadžićima napadnut je simpatizer NiP-a Emir Aljić. Kako je ispričao za „Avaz“, iza napada stoji Seid Bektić, koji je bio kandidat za općinskog vijećnika ispred SDA.

– Zadužili su me da nadgledam biračka mjesta, odnosno ima li neko od kandidata blizu biračkih odbora da lobira. Javili su mi da se nalazi jedna djevojka u autu, koja je navodno kandidat. Došao sam, kao savjestan građanin, da vidim da li se lobira. Izvadio sam telefon da snimim. Tada me je napao čovjek – rekao je Seid Bektić, koji je na listi OV Ilijaš ispred SDA. Udario me pred policijom. Policajka ga je uhvatila za ruku da ga skloni i htjela ga je legitimisati, ali on se oteo i pobjegao – kaže Aljić,piše Avaz

